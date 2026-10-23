Zomato और Blinkit के बाद अब dark.ai की बारी! दीपिंदर गोयल की Eternal ने क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क?

Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारोबार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस साल अपना नया AI असिस्टेंट dark.ai दुनियाभर में लॉन्च करना चाहती है। एक तरफ Blinkit तेजी से कारोबार बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ Eternal एक ऐसे नए बिजनेस पर दांव लगा रही है, जिसकी सफलता को लेकर अभी कई सवाल हैं।

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क्या है dark.ai और कैसे करेगा काम?

dark.ai एक AI चैटबॉट होगा, जिसका मुख्य फोकस यूजर्स की प्राइवेसी पर रहेगा। कंपनी के मुताबिक, इसमें होने वाली बातचीत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होगी। यानी Eternal भी यूजर्स की बातचीत नहीं पढ़ सकेगी।

इसमें एक खास मेमोरी फीचर भी होगा, जिसकी मदद से AI पिछली बातचीत का संदर्भ याद रख सकेगा। इस मेमोरी पर यूजर्स का नियंत्रण रहेगा।

शुरुआत में इसे उद्यमियों, रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए पेश किया जा सकता है। बाद में इसे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

कितना बड़ा है Eternal का नया दांव?

Eternal ने dark.ai को एक बड़े जोखिम वाला प्रयोग बताया है। कंपनी के मुताबिक, यह या तो वैश्विक स्तर पर सफल बिजनेस बनेगा या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके बजट, निवेश योजना और अलग नेतृत्व से जुड़ी जानकारी नहीं दी है।

Eternal के पास 16,475 करोड़ रुपये का कैश रिजर्व है। कंपनी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने वाले नए कारोबार में निवेश कर सकती है।

Blinkit ने कितनी की कमाई?

Eternal के दूसरी तिमाही के नतीजों में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 92 फीसदी बढ़कर 125 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, ऑपरेशनल रेवेन्यू 78 फीसदी बढ़कर 24,138 करोड़ रुपये रहा।

Blinkit का रेवेन्यू लगभग दोगुना होकर 19,152 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसका नेट ऑर्डर वैल्यू 79 फीसदी बढ़कर 20,940 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, Blinkit की ग्रोथ की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी हुई है। कंपनी का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन अभी भी काफी कम है।

छोटे शहरों में Blinkit का बड़ा प्लान

Blinkit ने तिमाही के दौरान 308 नए स्टोर खोले, जिससे कुल स्टोर की संख्या 2,751 हो गई। कंपनी मार्च 2027 तक 3,500 से ज्यादा और मार्च 2028 तक करीब 5,000 स्टोर खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नए स्टोर का बड़ा हिस्सा छोटे शहरों में होगा।

Eternal की रणनीति अब दो अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है। Blinkit के जरिए कंपनी घरों की रोजमर्रा की खरीदारी में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, जबकि dark.ai के जरिए डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है।