scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीDisney+ Hotstar पर फ्री में मिलेगा क्रिकेट विश्व कप का मजा

Disney+ Hotstar पर फ्री में मिलेगा क्रिकेट विश्व कप का मजा

डिज़्नी+हॉटस्टार के यूज़रबेस में लगातार गिरावट देखी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, पिछले साल डिज्नी+हॉटस्टार का यूजर बेस सबसे बड़ा था। हालाँकि, मार्च 2022 से, उपयोगकर्ता संख्या में गिरावट शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को $41.5 मिलियन का भारी नुकसान हुआ। उसी वर्ष अक्टूबर और जुलाई के बीच उपयोगकर्ता आधार में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे कंपनी पर फिर से लाभदायक बनने के तरीके तलाशने का दबाव पड़ा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2023 14:21 IST
डिज़्नी+ हॉटस्टार पर फ्री में मिलेगा क्रिकेट विश्व कप का मजा
डिज़्नी+ हॉटस्टार पर फ्री में मिलेगा क्रिकेट विश्व कप का मजा

Disney+ Hotstar ने घोषणा की कि वह आगामी एशिया कप 2023 और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप को अपने मोबाइल ऐप पर मुफ्त में स्ट्रीम करेगा। इससे पहले JioCinema ने अपने मोबाइल ऐप पर प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंटों की मुफ्त स्ट्रीमिंग की पेशकश शुरू की थी। एशिया कप 2023 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जबकि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाएगा। 

advertisement

Disney+ Hotstar के यूज़रबेस में लगातार गिरावट देखी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, पिछले साल डिज्नी+हॉटस्टार का यूजर बेस सबसे बड़ा था। हालाँकि, मार्च 2022 से, उपयोगकर्ता संख्या में गिरावट शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को $41.5 मिलियन का भारी नुकसान हुआ। उसी वर्ष अक्टूबर और जुलाई के बीच उपयोगकर्ता आधार में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे कंपनी पर फिर से लाभदायक बनने के तरीके तलाशने का दबाव पड़ा।

डिज़्नी+ हॉटस्टार ने यह मान लिया था कि भारतीय उनकी प्रीमियम सामग्री के लिए सदस्यता लेना जारी रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिकेट मैच उपलब्ध नहीं होने पर सब्सक्राइबर्स ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी। इस परिदृश्य का सामना करते हुए, डिज़्नी+ हॉटस्टार ने मुफ्त में लाइव क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग का रास्ता अपनाने का फैसला किया है।

डिज़्नी+हॉटस्टार के पतन के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक एचबीओ शो का पलायन था। गेम ऑफ थ्रोन्स, सक्सेशन और आगामी हैरी पॉटर श्रृंखला जैसे लोकप्रिय शो, जो पहले डिज्नी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किए गए थे, JioCinema में चले गए। रिलायंस जियो ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, JioCinema पर लोकप्रिय हॉलीवुड सामग्री लाने के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिलायंस के Viacom18 और वार्नर ब्रदर्स के बीच इस साझेदारी ने HBO सामग्री के साथ-साथ वार्नर ब्रदर्स शो को JioCinema पर उपलब्ध होने की अनुमति दी। एचबीओ शो गेम ऑफ थ्रोन्स, सक्सेशन और द लास्ट ऑफ अस के कारण लोगों ने डिज्नी+ हॉटस्टार की सदस्यता ली। दो उत्पादन दिग्गजों के बीच साझेदारी समाप्त होने के साथ, ग्राहकों को इसमें बने रहने का कोई कारण नहीं दिखा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 31, 2023