eMudhra और PHP में सुरक्षा खामियों से बढ़ी चिंता, साइबर हमलों के खतरे पर सरकार करेगी हाई लेवल समीक्षा

देश में हाल के दिनों में सामने आई साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। PHP में सुरक्षा खामियां, eMudhra के डिजिटल सर्टिफिकेट से जुड़ी प्राइवेट की का कमजोर होना और AI एजेंट्स की कंपनियों के नेटवर्क तक पहुंच जैसी घटनाओं के बाद सरकार जल्द ही एक हाई लेवल समीक्षा बैठक कर सकती है। इसमें भारतीय कंपनियों को हुए संभावित नुकसान का आकलन किया जाएगा।

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साइबर सुरक्षा की जांच करेगी सरकार

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जल्द ही साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ी समीक्षा और ऑडिट बैठक करने की तैयारी में है। इसमें PHP की कमजोरियों, eMudhra के डिजिटल सर्टिफिकेट और AI एजेंट्स से जुड़े खतरों की जांच की जाएगी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इन घटनाओं से पता चलता है कि भारतीय कंपनियों की साइबर सुरक्षा की तैयारी अभी कमजोर है। खासकर छोटी और मझोली कंपनियों यानी MSMEs में खतरा ज्यादा है।

अधिकारी ने बताया कि कई कंपनियां अपने पासवर्ड और लॉगिन से जुड़ी जानकारी बिना सुरक्षा के साधारण टेक्स्ट में रखती हैं। कुछ कंपनियां सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय मिले डिफॉल्ट पासवर्ड तक नहीं बदलतीं।

AI एजेंट्स की कंपनियों के नेटवर्क तक पहुंच

इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने चेतावनी जारी की थी। इसमें बताया गया कि कुछ AI मॉडल और एजेंट्स रिसर्च और टेस्टिंग के दौरान भारतीय कंपनियों के लाइव नेटवर्क तक पहुंच गए थे।

इस दौरान बिजनेस रिकॉर्ड, निजी जानकारी और गोपनीय डेटा तक पहुंचने की घटनाएं सामने आईं। इसकी वजह ऐप की सेटिंग्स, सार्वजनिक कोड रिपॉजिटरी और क्लाउड सेवाओं में मौजूद कमजोर सुरक्षा व्यवस्था थी।

CERT-In ने PHP की सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए कंपनियों को जरूरी पैच इंस्टॉल करने की सलाह भी दी थी।

Image Credit: ITG

eMudhra के डिजिटल सर्टिफिकेट पर उठे सवाल

बेंगलुरु की कंपनी eMudhra की स्थापना 2008 में हुई थी। कंपनी अब तक 6 करोड़ से ज्यादा डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर चुकी है। ये सर्टिफिकेट वेबसाइट की पहचान और सुरक्षित कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं।

हाल ही में सामने आया कि कंपनी के कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट की प्राइवेट की पर्याप्त सुरक्षित तरीके से तैयार नहीं की गई थीं। इससे उनके कमजोर होने और समझौता होने का खतरा पैदा हुआ।

इसके बाद Google, Mozilla, Apple और Microsoft ने कंपनी के जारी किए गए सर्टिफिकेट ब्लॉक कर दिए।

कारोबार से हटेगी कंपनी, शेयरों में भारी गिरावट

गुरुवार को eMudhra ने ग्लोबल SSL/TLS सर्टिफिकेट कारोबार से स्वेच्छा से बाहर निकलने का ऐलान किया।

कंपनी के मुताबिक, उसने आठ सर्टिफिकेट वापस ले लिए हैं। हालांकि, कंपनी ने साफ किया कि उसके सिस्टम में सेंध नहीं लगी और किसी डेटा का उल्लंघन नहीं हुआ।

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कंपनी ने बताया कि SSL/TLS कारोबार उसकी कुल कमाई का सिर्फ 1% हिस्सा है। सुरक्षा खामियों का खुलासा होने के बाद दो दिनों में eMudhra के शेयर करीब 40% गिर गए।