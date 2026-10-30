Neuralink Telepathy: अब सोचते ही चलेगा कंप्यूटर! Elon Musk ने पेश की नई टेक्नोलॉजी, बिना छुए होंगे कई काम

एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी Neuralink ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है, जिससे कंप्यूटर चलाने के लिए न तो कीबोर्ड की जरूरत होगी और न ही माउस की। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को कमांड दे सकेगा। खास बात यह है कि इससे उन लोगों को भी मदद मिलने की उम्मीद है, जो पैरालिसिस की वजह से अपने हाथ-पैर नहीं हिला सकते। आइए जानते हैं कि Neuralink का नया प्रोडक्ट कैसे काम करता है और आगे इससे क्या-क्या संभव हो सकता है।

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Neuralink ने पेश किया पहला प्रोडक्ट Telepathy

एलन मस्क ने Neuralink के पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट का नाम Telepathy रखा है। यह ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (Brain-Computer Interface) टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि इसकी मदद से लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर या दूसरे लोगों से तेजी से कम्युनिकेट कर सकेंगे।

मस्क का दावा है कि अगले कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी से जानकारी भेजने की स्पीड इंसान के बोलने या टाइप करने की स्पीड से काफी ज्यादा हो सकती है।

Our second product is called Blindsight and it will, as the name suggests, enable even those who are completely blind or have never seen to see. It is ready from an engineering standpoint. Just waiting on regulatory approval. — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

Telepathy में Neuralink की N1 ब्रेन चिप इस्तेमाल होती है। इसमें 1,024 इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो 64 पतले और लचीले धागों में फैले होते हैं।

ये इलेक्ट्रोड दिमाग से निकलने वाले सिग्नल पकड़ते हैं। इन्हें दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स (Motor Cortex) में लगाने के लिए R1 नाम के सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। दिमाग का यही हिस्सा शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करने में मदद करता है।

बिना माउस चलाए खेल सकेंगे चेस

Neuralink साल 2024 की शुरुआत से इस टेक्नोलॉजी का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। कंपनी के मुताबिक, ब्रेन चिप लगवाने वाले लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का कर्सर चला चुके हैं।

ट्रायल के दौरान लोगों ने बिना माउस छुए चेस खेला और डिजाइन सॉफ्टवेयर भी चलाया। पैरालिसिस से प्रभावित लोग ब्रेन सिग्नल की मदद से कंप्यूटर के कर्सर और कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं।

क्या दोबारा चल सकेंगे पैरालिसिस के मरीज?

एलन मस्क को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में दिमाग के मोटर और सेंसरी हिस्सों से निकलने वाले सिग्नल को हाथ-पैर तक पहुंचाना संभव होगा।

अगर ऐसा होता है, तो पैरालिसिस से प्रभावित लोगों को दोबारा हाथ इस्तेमाल करने और चलने में मदद मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल यह भविष्य का लक्ष्य है।

सिर्फ सोचकर AI से भी करा सकेंगे काम

Neuralink ने हाल ही में 72 घंटे का इनोवेशन स्प्रिंट किया, जिसमें यूजर्स के साथ मिलकर ब्रेन-कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन फीचर्स बनाए और टेस्ट किए गए।

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कंपनी ने ऐसे टूल भी तैयार किए हैं, जो दिमाग से मिलने वाले सिग्नल की ताकत और उनके फैलाव को स्क्रीन पर दिखाते हैं।

इसके अलावा Neuralink, Grok AI एजेंट की भी टेस्टिंग कर रही है। इसमें यूजर को सिर्फ 'Hey Neuralink' सोचने की जरूरत होगी और AI एजेंट उसके लिए काम कर सकेगा। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग के दौर में है।