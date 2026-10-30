SpaceX की कमाई में Anthropic का बड़ा रोल, AI बिजनेस 830% बढ़ा लेकिन एक ग्राहक से क्यों बढ़ गया खतरा?

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट इंटरनेट तक सीमित नहीं है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए कंप्यूटिंग सर्विस देकर भी मोटी कमाई कर रही है। इस नए बिजनेस में तेजी से ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी सामने आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा एक ही ग्राहक से आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि स्पेसएक्स का AI बिजनेस कितना बढ़ा है, एंथ्रोपिक (Anthropic) से उसे कितनी कमाई हो रही है और आगे क्या जोखिम हो सकता है?

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AI बिजनेस की कमाई में 830% की तेजी

स्पेसएक्स के ताजा फाइनेंशियल नतीजों के मुताबिक, कंपनी के सुपर इंटेलिजेंस (Super Intelligence) डिवीजन ने 2026 की तीसरी तिमाही में करीब 7.56 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया। यह पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 830% ज्यादा है। यह डिवीजन AI कंपनियों को कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध कराता है। इसी दौरान स्पेसएक्स का कुल रेवेन्यू भी 161.4% बढ़ा। इससे पता चलता है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की कमाई का बड़ा जरिया बन रहा है।

Anthropic से आ रहा 34.5% रेवेन्यू

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स की कुल कमाई का 34.5% हिस्सा एंथ्रोपिक से आता है। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग में इस ग्राहक को कस्टमर B बताया गया है, हालांकि उसका नाम नहीं दिया गया। ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से इसकी पहचान एंथ्रोपिक के रूप में की है। वहीं, कस्टमर A की हिस्सेदारी 16.6% है। एंथ्रोपिक अपने AI ऑपरेशन चलाने के लिए स्पेसएक्स से कंप्यूटिंग कैपेसिटी किराए पर ले रही है।

2029 तक 120.5 अरब डॉलर की डील

एंथ्रोपिक के IPO दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी की कंप्यूटिंग से जुड़ी कुल प्रतिबद्धताएं 2029 तक 120.5 अरब डॉलर पहुंच सकती हैं। दिसंबर 2026 से पूरी तय कंप्यूटिंग कैपेसिटी उपलब्ध होने पर पेमेंट करीब 3.1 अरब डॉलर हर महीने तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्पेसएक्स को पूरी अवधि तक यह कमाई मिलना तय है।

90 दिन के नोटिस से बढ़ सकता है खतरा

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, एंथ्रोपिक जनवरी और मार्च 2027 में तय नॉन-कैंसलेबल अवधि खत्म होने के बाद 90 दिन का नोटिस देकर कंप्यूटिंग एग्रीमेंट खत्म कर सकती है। अगर कंपनी अपनी जरूरत घटाती है या दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो स्पेसएक्स की कमाई प्रभावित हो सकती है। स्पेसएक्स गूगल को भी कंप्यूटिंग सर्विस देती है, जिससे कथित तौर पर हर महीने करीब 920 मिलियन डॉलर मिलते हैं। ऐसे में स्पेसएक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए ग्राहक जोड़ने और कुछ बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की होगी।