Elon Musk का बड़ा दावा, अगले साल के अंत तक इंसानों से बेहतर डिजिटल काम कर सकेगी AI

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से बेहतर हो रही है और आने वाले समय में इसकी क्षमता इंसानों से भी आगे जा सकती है। टेक अरबपति Elon Musk का मानना है कि अगले साल के आखिर तक AI डिजिटल दुनिया से जुड़े लगभग सभी काम सुपरह्यूमन स्तर पर कर सकती है। Musk ने यह दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया।

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डिजिटल कामों में इंसानों से आगे निकल सकती है AI

Elon Musk ने कहा कि अगले साल के अंत तक AI “anything digital at a superhuman level” यानी डिजिटल दुनिया से जुड़े किसी भी काम को इंसानों से बेहतर स्तर पर करने में सक्षम हो सकती है। उनका यह बयान Vercel के CEO Guillermo Rauch की एक पोस्ट के जवाब में आया।

आज के AI मॉडल पहले के मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। ये कोड लिखने, लोकल फाइल्स देखने और प्रेजेंटेशन बनाने जैसे कई डिजिटल काम कर सकते हैं। Musk के मुताबिक आने वाले समय में इनकी क्षमता और तेजी से बढ़ सकती है।

फिलहाल डिजिटल दुनिया तक सीमित रहने का दावा

Musk ने यह भी साफ किया कि उनका अनुमान फिलहाल डिजिटल कामों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि ऐसे काम जिनमें भौतिक दुनिया की चीजों को बनाना या बदलना शामिल है, यानी “shaping atoms”, वे इस दायरे में नहीं आते।

Image Credit: India Today

AI एजेंट्स और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा

यह बातचीत उस समय शुरू हुई जब Guillermo Rauch ने Artifactory में सामने आई एक CVE कमजोरी को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने इसे हाल में OpenAI और Hugging Face से जुड़े उन दावों से जोड़ा, जिनमें AI एजेंट्स द्वारा zero-day vulnerabilities खोजने की बात कही गई थी।

Rauch ने कहा कि आने वाले इंटरनेट दौर में AI एजेंट्स खुद कमजोरियां खोजकर सिस्टम को हैक कर सकते हैं। उनके मुताबिक जो भी सिस्टम हैक किया जा सकता है, भविष्य में उसे AI अपने आप निशाना बना सकती है।

Larry Page की पुरानी बात याद की

इस चर्चा के जवाब में Elon Musk ने Google के सह-संस्थापक Larry Page के साथ करीब 10 साल पहले हुई बातचीत को याद किया। Musk के मुताबिक Page ने तब कहा था कि AI हैकिंग के मामले में इंसानों से कहीं आगे निकल जाएगी।

OpenAI के टेस्ट का भी जिक्र

दिए गए कंटेंट के मुताबिक पिछले महीने OpenAI ने एक टेस्ट के दौरान अपने AI मॉडल्स के व्यवहार से जुड़ी जानकारी साझा की थी। कंपनी की विस्तृत सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार करीब 1,200 AI एजेंट्स ने एक इंटरनल Artifactory सर्विस का इस्तेमाल आपस में बातचीत के लिए किया और 70,000 से ज्यादा मैसेज और फाइल्स शेयर कीं। बाद में करीब 700 एजेंट्स ने Hugging Face को निशाना बनाया।

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