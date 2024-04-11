scorecardresearch
Elon Musk confirms India visit for Tesla: क्या होगा जब पीएम से मिलेंगे एलन मस्क?

Elon Musk confirms India visit for Tesla: क्या होगा जब पीएम से मिलेंगे एलन मस्क?

मस्क ने ट्वीट करके कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर आशान्वित हूं. मस्क का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि उम्मीद है कि इस दौरान वे भारत में टेस्ला के एक नई फैक्ट्री की स्थापना के लिए भारी-भरकम निवेश करने का ऐलान कर सकते हैं।

Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: Apr 11, 2024 11:46 IST
musk

दुनिया की सबसे इनोवेटिव कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला (Tesla) के फाउंडर एलन मस्क इस महीने के अंत में भारत आ रहे हैं और वो पहली बार भारत आ रहे हैं। इस बात का खुलासा  उन्होंने खुद ट्वीट करके किया। इस दौरान वो  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी।

बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में मस्क पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मस्क कुछ और जरूरी घोषणाएं भी कर सकते हैं। क्या मस्क भारत में अपनी कार का प्लांट लगाएंगे या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐलान होगा इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन मस्क भारत को लेकर पहले भी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं।

टेस्ला प्लांट के लिए दो अरब डॉलर का निवेश

इससे पहले खबर थी कि टेस्ला के कुछ अधिकारी भारत आ सकते हैं।
भारत में टेस्ला के नए प्लांट के लिए जगह देखने के लिए ये अधिकारी भारत आने वाले थे. लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि एलन मस्क खुद इस महीने भारत आ रहे हैं।भारत में टेस्ला के प्लांट के लिए लगभग दो अरब डॉलर के निवेश की उम्मीदें जताई जा रही है।

पिछले साल पीएम मोदी से US में मिले थे मस्‍क 

पिछले साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां वो एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी और उस दौरान भी दोनों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई थी। मस्क ने पीएम की तारीफ 
की थी और कहा था कि भारत तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और उन्हें अच्छा लगा कि भारत तरक्की कर रहा है। एक मौके पर मस्क ने ये भी कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिलनी चाहिए।

