भारत की तेजी से बढ़ती कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड Elista ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए स्टोरेज सॉल्यूशंस सेगमेंट में एंट्री किया है। कंपनी ने ELS 2.5” SATA SSD और ELS PCIe M.2 NVMe SSD को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराना है।

बढ़ती डेटा स्टोरेज की मांग को ध्यान में रखते हुए, Elista इन नए SSDs के माध्यम से इस सेगमेंट में एक प्रमुख स्थान हासिल करना चाहती है। अपने इनोवेशन-ड्रिवन प्रोडक्ट्स के साथ, कंपनी तेज गति, और एडवांस फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी दे रही है। यह प्रोफेशनल्स, गेमर्स और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यूजर्स की जरूरतों को पूरा करती है।



Elista के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री साकेत गौरव ने इस लॉन्च पर कहा कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ यूजर्स की जरूरतें भी बदल रही हैं। चाहे काम हो, गेमिंग हो या कंटेंट क्रिएशन, तेज और स्टोरेज की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। Elista में हमारा गोल अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है, जिससे यूजर्स का अनुभव बेहतर हो। हमारा नया SSD रेंज बेहतरीन परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंसी के साथ आता है।

ELS SATA 2.5” SSD – किफायती अपग्रेड

Elista ELS 2.5” SATA SSD उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन अपग्रेड है जो अपने सिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी को बेहतर बनाना चाहते हैं। यह SATA III इंटरफेस और हाई रीड/राइट स्पीड के साथ आता है, जिससे बूट टाइम कम होता है, एप्लिकेशन तेजी से लोड होती हैं और मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। 3D NAND टेक्नोलॉजी के साथ यह हार्ड ड्राइव्स की तुलना में अधिक पावर एफिशिएंसी देता है।

ELS PCIe M.2 NVMe SSD – हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए अल्टीमेट स्पीड

जो यूजर्स अल्ट्रा-फास्ट स्टोरेज की डिमांड करते हैं, उनके लिए Elista ELS PCIe M.2 NVMe SSD बेहतरीन ऑप्शन है। यह PCIe Gen 3.0×4 इंटरफेस और एडवांस SMI कंट्रोलर के साथ आता है, जिससे यह SSDs कई गुना तेज परफॉर्मेंस देता है। यह SSD वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और हाई-एंड कंप्यूटिंग के लिए सही है।

कहां से खरीदें SSD

Elista ELS SATA SSD और ELS PCIe NVMe SSD पूरे देश में Elista के रिटेलर्स के माध्यम से उपलब्ध होंगे। ये SSDs 5 साल की वारंटी के साथ आते हैं, जो लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।