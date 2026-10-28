दिवाली पर अपनों को देना है शानदार गिफ्ट? ₹15,000 से कम में मिल रहे सोनी, जेबीएल समेत इन ब्रांड्स के प्रीमियम हेडफोन

दिवाली पर परिवार और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए लोग कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं, जो उनके रोजमर्रा के काम भी आए। अगर आपके किसी करीबी को गाने सुनना, फिल्में देखना या सफर के दौरान म्यूजिक सुनना पसंद है, तो हेडफोन और ईयरबड्स अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बाजार में अलग-अलग कीमत और फीचर्स वाले कई मॉडल मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ₹15,000 तक के बजट में कौन-कौन से विकल्प मिल रहे हैं।

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सोनी ULT Wear: तेज बेस वाले गानों के लिए

अगर किसी को तेज बेस वाले गाने सुनना पसंद है, तो सोनी ULT Wear WH-ULT900N अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) मिलता है, जो आसपास का शोर कम करता है। इसमें खास ULT मोड भी है, जिससे गानों का बेस बढ़ाया जा सकता है। फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत ₹24,990 से घटकर करीब ₹12,990 बताई गई है।

सेनहाइजर ACCENTUM Plus: लंबी बैटरी लाइफ

सेनहाइजर ACCENTUM Plus Wireless उन लोगों के लिए है, जो लंबे समय तक गाने सुनते हैं या फिल्में देखते हैं। इसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 50 घंटे तक चल सकती है। ओवर-ईयर डिजाइन होने के कारण इसे सफर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹13,990 है।

सोनी WF-1000XM5: छोटे साइज में प्रीमियम फीचर्स

अगर बड़े हेडफोन पसंद नहीं हैं, तो सोनी WF-1000XM5 ईयरबड्स देख सकते हैं। इनमें नॉइज कैंसलेशन और हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट मिलता है। छोटे साइज के कारण इन्हें आसानी से साथ रखा जा सकता है। फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव ऑफर में इनकी कीमत ₹29,990 से घटकर करीब ₹13,990 बताई गई है।

वनप्लस Buds Pro 3: एंड्रॉयड यूजर्स के लिए

वनप्लस Buds Pro 3 में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, डुअल ड्राइवर्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इनमें मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी भी है, जिससे एक से ज्यादा कम्पैटिबल डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर इनकी कीमत ₹13,999 से घटकर करीब ₹12,999 बताई गई है।

जेबीएल Tune 770NC: कम बजट में अच्छे फीचर्स

कम कीमत में वायरलेस हेडफोन खरीदने वालों के लिए जेबीएल Tune 770NC एक विकल्प है। इसमें एडैप्टिव नॉइज कैंसलेशन और बेस पर जोर देने वाला साउंड मिलता है। कंपनी के मुताबिक, तय इस्तेमाल की शर्तों में बैटरी 70 घंटे तक चल सकती है। इसकी कीमत ₹9,999 के लॉन्च प्राइस से घटकर करीब ₹4,999 है।

मार्शल Major V: शानदार डिजाइन और दमदार बैटरी

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मार्शल Major V अपने रेट्रो डिजाइन के कारण दूसरे हेडफोन से अलग दिखता है। यह ऑन-ईयर वायरलेस हेडफोन है। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 100 घंटे से ज्यादा चल सकती है। अमेजन की फेस्टिव सेल में इसकी कीमत ₹14,999 से घटकर ₹10,499 बताई गई है।

गिफ्ट खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

तेज बेस के लिए सोनी ULT Wear और लंबे इस्तेमाल के लिए सेनहाइजर ACCENTUM Plus देख सकते हैं। छोटे ईयरबड्स पसंद हों तो सोनी WF-1000XM5 और वनप्लस Buds Pro 3 विकल्प हैं। कम बजट में जेबीएल और खास डिजाइन के लिए मार्शल Major V चुन सकते हैं। खरीदने से पहले मौजूदा कीमत, सेलर और वारंटी जरूर जांच लें, क्योंकि फेस्टिव ऑफर बदल सकते हैं।