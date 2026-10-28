दिवाली पर गिफ्ट करना है शानदार स्मार्टफोन? Samsung से लेकर iPhone तक इन 5 प्रीमियम फोन पर मिल रही छूट

दिवाली पर अब गिफ्ट देने का चलन सिर्फ मिठाइयों, कपड़ों और दूसरी चीजों तक सीमित नहीं रहा। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो स्मार्टफोन भी एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। हालांकि, महंगा फोन खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि कैमरा, डिजाइन, स्टोरेज और फीचर्स देखना भी जरूरी है।

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इस दिवाली सैमसंग, गूगल, एप्पल और वीवो के पांच स्मार्टफोन अलग-अलग बजट में उपलब्ध हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इनकी लिस्टेड कीमत 62,999 रुपये से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं किस फोन पर कितनी छूट मिल रही है।

सैमसंग के इन दो प्रीमियम फोन पर बड़ी छूट

सैमसंग गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा: अगर आप किसी को प्रीमियम स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यह एक विकल्प हो सकता है। फ्लिपकार्ट पर इसके 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 89,965 रुपये है। पहले इसकी कीमत 1,29,999 रुपये थी। यानी इस पर 40,034 रुपये की छूट मिल रही है। फोन में एस पेन मिलता है, जिससे नोट्स लिखने और दूसरे काम करने में आसानी होती है।

सैमसंग गैलेक्सी एस25 एज: जिन लोगों को पतला और स्टाइलिश फोन पसंद है, उनके लिए यह विकल्प है। फ्लिपकार्ट पर इसका 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल 69,999 रुपये में लिस्टेड है। इसकी पुरानी कीमत 1,09,999 रुपये थी। यानी 40,000 रुपये का अंतर है।

गूगल पिक्सल 10 और आईफोन 17 की कितनी कीमत?

गूगल पिक्सल 10: गूगल का एंड्रॉयड अनुभव पसंद करने वालों के लिए यह फोन अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्लिपकार्ट पर इसका 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल 74,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी पहले की कीमत 79,999 रुपये थी। यानी 5,000 रुपये की छूट है। इसमें कैमरे से जुड़े फीचर्स और एआई टूल्स मिलते हैं।

एप्पल आईफोन 17: आईफोन पसंद करने वालों के लिए भी दिवाली पर ऑफर है। फ्लिपकार्ट पर 256 जीबी स्टोरेज वाला आईफोन 17 फिलहाल 88,999 रुपये में लिस्टेड है। इसकी पहले की कीमत 99,900 रुपये थी। यानी 10,901 रुपये की छूट मिल रही है। यह फोन खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो पहले से एप्पल के दूसरे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं।

वीवो के इस फोन पर सबसे ज्यादा छूट

वीवो वी80 5जी: इन पांचों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा छूट वीवो के इस मॉडल पर दिखाई गई है। अमेजन पर इसका 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल 62,999 रुपये में लिस्टेड है। इसकी पुरानी कीमत 1,11,999 रुपये थी। यानी कीमत में 49,000 रुपये का अंतर है। रोजमर्रा के काम, मनोरंजन और फोटोग्राफी के लिए यह विकल्प हो सकता है।

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खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

स्मार्टफोन गिफ्ट करने से पहले सामने वाले की पसंद, बजट और स्टोरेज की जरूरत जरूर देखें। साथ ही ध्यान रखें कि ऑनलाइन कीमतें बदल सकती हैं। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट से फोन की अंतिम कीमत भी अलग हो सकती है।