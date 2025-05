हमारे डिजिटल आईडी को सिक्योर करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि हमें कभी भी आसानी से हमारा आईडी प्रूफ (ID Proof) मिल जाए। लोगों की आईडी को सिक्योर करने के लिए डिजिलॉकर (Digilocker) ने True ID V Card शुरू किया है।

True ID V Card एक तरह का आईडी प्रूफ होता है। इसमें व्यक्ति के सभी जरूरी जानकारी जैसे-नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, जेंडर , एड्रेस और मोबाइल नंबर शामिल होती है। इसका मतलब है कि यह एक कार्ड की आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) का काम करती है। आइए, True ID V Card के बारे में विस्तार से जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है True ID V Card? (What is True ID V Card?)

यह एक तरह का डिजिटल आईडी कार्ड है जो डिजिलॉकर ने जनरेट किया है। इस कार्ड का उद्देश्य व्यक्ति को डिजिटल आईडी प्रूफ देना है। इस कार्ड में व्यक्ति के सभी डिटेल्स होते हैं जो सरकार से वेरिफाइ़ड होते हैं। इसका मतलब है कि इस कार्ड का इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि कार्ड में दी गई डिटेल्स सरकारी डेटबेस से लिंक होता है।

कैसे बनाएं True ID V Card? (How to apply for True ID V Card?)

अगर आप भी अपना True ID V Card बनवाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। True ID V Card के लिए यह स्टेप्स फॉलो करें-

स्टेप 1: सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट या ऐप ओपन करें।

स्टेप 2: अब अपना डिजिलॉकर अकाउंट (Digilocker Account) लॉग-इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट बनाएं।

स्टेप 3: इसके बाद KYC के आधार नंबर डालें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के केवाईसी पूरा करें।

स्टेप 4: अब आपको डिजिलॉकर के मेन्यू में जाकर True ID V Card या फिर True ID में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

स्टेप 5: अब आपको अपने सभी पर्सनल डिटेल्स भरे हुए मिलेंगे। यह सभी डिटेल्स आपके आधार से लिंक है।

स्टेप 6: इसके बाद Generate True ID V Card को सेलेक्ट करें।

इस तरह आपका True ID V Card बन जाएगा। यूजर इस कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकेत हैं। यहां तक कि यूजर वेरिफिकेशन के लिए लिंक या फिर QR Code शेयर कर सकते हैं।

True ID V Card के फायदे (Benefits of True ID V Card )

इस कार्ड में आपकी आईडेंटिटी सराकरी तौर पर वेरिफाई होती है। इस कार्ड का इस्तेमाल आप सराकरी फॉर्म भरने या फिर किसी सर्विस में रजिस्ट्रेशन के वक्त करवा सकते हैं। यह कार्ड एक तरह से आधार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास यह कार्ड है तो आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड की फॉटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। यहां तक कि इस कार्ड के जरिये केवाईसी भी फटाफट हो जाएगा।