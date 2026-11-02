YouTube के वीडियो से हो गए परेशान? AI ने सिर्फ 2 घंटे में बना डाली नई वेबसाइट, 4.3 करोड़ कमेंट्स खंगाले

YouTube पर वीडियो देखते समय अक्सर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। कई बार एक ही तरह के वीडियो बार-बार सुझाए जाते हैं। इसी परेशानी से तंग आकर AI एक्सपर्ट आंद्रेज कारपैथी (Andrej Karpathy) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक नई वेबसाइट बनाई है। इसका नाम HackerTube है। खास बात यह है कि इसे तैयार करने में करीब दो घंटे लगे और इसके लिए AI टूल Claude का इस्तेमाल किया गया। 4.3 करोड़ कमेंट्स से चुने 6,454 वीडियो

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डेवलपर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि वह YouTube के वीडियो सुझावों से परेशान था। इसलिए उसने Claude की मदद से Hacker News (HN) पर पिछले 20 साल में किए गए करीब 4.3 करोड़ कमेंट्स का विश्लेषण कराया।

Weekend hack: HackerTube. I was annoyed with YouTube's recommendations so I had Claude filter down 43M comments over 20 years of HN to 6,454 videos that keep being recommended. *Significantly* better viewing experience, ~2 hours with Opus 5.5: https://t.co/JIhXN7OSh1 - Excellent recs without any logins (state is kept in local browser session) - Thumbnail is a representative frame from middle of the video instead of the super duper A/B test hyper-optimized user uploads - Underlying data from the comment analysis as one zip file, point your Claude at it and ask for your own version - HackerTube Longs ✊ A bit more on the process: I use Claude Code (desktop app for Mac), Opus 5.5 on Medium effort as my default. I only talk to Claude and have it do everything, the only "manual work" I helped with in tandem was in the browser (reminiscent of MenuGen): 1) I had to create some kind of API key from Google Cloud UI to query YouTube for video metadata, 2) I booted up a VPS box for serving and 3) I bought the domain name. Once the box was up I gave Claude the IP and told it update, secure, harden, deploy and optimize the code, and it did the whole thing. Many awesome projects that would have normally taken weeks/months even can now be few-shotted for breakfast. What else are we not thinking of. — Andrej Karpathy (@karpathy) November 1, 2026

इस विश्लेषण के जरिए ऐसे 6,454 वीडियो चुने गए, जिनकी लोगों ने बार-बार सिफारिश की थी।

इन वीडियो को देखने के लिए HackerTube वेबसाइट बनाई गई है। डेवलपर का दावा है कि यहां मिलने वाले वीडियो सुझाव YouTube के मुकाबले ज्यादा उपयोगी हैं।

बिना लॉगिन देख सकते हैं वीडियो

HackerTube की एक खासियत यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट बनाने या लॉगिन करने की जरूरत नहीं है।

यूजर की गतिविधि से जुड़ी जानकारी ब्राउजर के लोकल सेशन में रखी जाती है। इसके अलावा वेबसाइट पर वीडियो के लिए क्रिएटर की अपलोड की गई थंबनेल तस्वीर के बजाय वीडियो के बीच का एक फ्रेम दिखाया जाता है।

डेवलपर ने वीडियो चुनने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा को ZIP फाइल में भी उपलब्ध कराया है। इसकी मदद से दूसरे लोग AI का इस्तेमाल करके अपनी पसंद के वीडियो सुझावों वाला प्लेटफॉर्म बना सकते हैं।

Claude ने सिर्फ दो घंटे में कैसे बनाई वेबसाइट?

डेवलपर के मुताबिक, उसने Claude Code के डेस्कटॉप ऐप और Opus 5.5 मॉडल का इस्तेमाल किया। वह AI को निर्देश देता गया और AI ने कोडिंग से लेकर वेबसाइट तैयार करने तक का काम संभाला।

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हालांकि, कुछ काम उसे खुद करने पड़े। इनमें Google Cloud से YouTube API Key बनाना, वेबसाइट चलाने के लिए VPS सर्वर लेना और डोमेन खरीदना शामिल था।

इसके बाद उसने Claude को सर्वर का IP एड्रेस दिया और वेबसाइट को सुरक्षित बनाने, कोड बेहतर करने और ऑनलाइन लॉन्च करने के निर्देश दिए।

AI से बदल सकता है वेबसाइट बनाने का तरीका

डेवलपर का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट, जिन्हें पहले बनाने में कई हफ्ते या महीने लग सकते थे, अब AI की मदद से कुछ घंटों में तैयार किए जा सकते हैं।

HackerTube इसका एक उदाहरण है। हालांकि, वेबसाइट तैयार होने की अवधि और उसके बेहतर वीडियो सुझाव देने के दावे डेवलपर के अपने हैं। इससे यह भी पता चलता है कि AI टूल्स की मदद से बिना खुद पूरा कोड लिखे डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करना आसान होता जा रहा है।