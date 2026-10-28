पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में होने के बावजूद एंथ्रोपिक को मिला बड़ा मौका! अमेरिकी सरकार के साथ नई एआई डील, 40% छूट का ऐलान

अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक एक बार फिर चर्चा में है। एक तरफ कंपनी का अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के साथ कानूनी विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी विभागों में उसके एआई टूल क्लॉड का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। अब कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ एक नई डील की है। आखिर इस समझौते से सरकारी विभागों को क्या फायदा होगा और पेंटागन के साथ विवाद की वजह क्या है? आइए जानते हैं।

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अमेरिकी सरकार के साथ क्या हुई नई डील?

एंथ्रोपिक ने 27 अक्टूबर को अमेरिका की जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (जीएसए) के साथ अपने समझौते का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ ट्राइबल और टेरिटोरियल सरकारी संगठनों को भी क्लॉड एआई की सेवाएं मिलेंगी।

नई डील के तहत क्लॉड एंटरप्राइज, क्लॉड फॉर गवर्नमेंट और क्लॉड एपीआई के टोकन आधारित इस्तेमाल पर 40% छूट मिलेगी। कंपनी का अनुमान है कि इससे अमेरिकी सरकार के करीब 1 अरब डॉलर बच सकते हैं।

सरकारी एजेंसियों को जितना एआई इस्तेमाल करना होगा, उतना ही पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए कोई न्यूनतम खर्च तय नहीं है। यह सुविधा सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं को भी मिलेगी।

सेवाएं सीधे एंथ्रोपिक, रीसेलर्स और धीरे-धीरे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होंगी। इसमें संवेदनशील लेकिन गैर-गोपनीय सरकारी कामों के लिए अधिकृत सिस्टम भी शामिल हैं।

सरकारी विभागों में तेजी से बढ़ रहा क्लॉड का इस्तेमाल

एंथ्रोपिक के मुताबिक, अमेरिका के करीब 500 सरकारी संगठन क्लॉड इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवरी 2026 से क्लॉड फॉर गवर्नमेंट के साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स करीब 8 गुना बढ़े हैं। वहीं, केंद्रीय नागरिक एजेंसियों में इसका इस्तेमाल एक साल में करीब 20 गुना हुआ है।

यूटा में 10 सरकारी एजेंसियों के 34 डेवलपर्स ने चार हफ्ते तक इसका परीक्षण किया। इनमें 71% ने कम से कम 20 घंटे बचने की बात कही। कंपनी के अनुसार, एक सरकारी टीम ने रैनसमवेयर साइबर हमले पर क्लॉड की मदद से सिर्फ 8 मिनट में प्रतिक्रिया दी, जबकि सामान्य तौर पर इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पेंटागन के साथ आखिर क्यों चल रहा विवाद?

फरवरी 2026 में एंथ्रोपिक ने अपने एआई से जुड़ी दो पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया था। ये पाबंदियां बड़े पैमाने पर घरेलू निगरानी और पूरी तरह अपने आप हमला करने वाले हथियारों में एआई के इस्तेमाल को रोकने के लिए थीं।

इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सरकारी एजेंसियों को एंथ्रोपिक की तकनीक का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया। मार्च में पेंटागन ने कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा की सप्लाई चेन के लिए जोखिम घोषित कर दिया।

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अगस्त में कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट ने बदले की गैरकानूनी कार्रवाई बताते हुए सरकार के एक संबंधित फैसले को रद्द किया। हालांकि, 25 सितंबर को अपील कोर्ट ने पेंटागन का फैसला बरकरार रखा। एंथ्रोपिक ने 13 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई की मांग की। इस पर आगे का कोई फैसला सामने नहीं आया है।

सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी के सीईओ डारियो अमोदेई से डिनर पर मुलाकात भी की थी। हालांकि, नई डील से पेंटागन वाला विवाद खत्म नहीं हुआ है।

1 डॉलर वाले पुराने ऑफर की जगह नई व्यवस्था

इससे पहले एंथ्रोपिक ने योग्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को क्लॉड की सेवाएं सिर्फ 1 डॉलर प्रति यूजर पर देने का ऑफर दिया था। इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2026 को खत्म होनी है।

अब नई व्यवस्था में ज्यादा सरकारी संगठनों को छूट मिलेगी, लेकिन भुगतान इस्तेमाल के हिसाब से करना होगा। यानी एंथ्रोपिक का सरकारी कारोबार बढ़ने का रास्ता खुला है, जबकि पेंटागन के साथ कानूनी लड़ाई अभी जारी है।