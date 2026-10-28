दीपिंदर गोयल के ₹85,000 वाले टेंपल में क्या है खास? डॉक्टर को भी भेज सकेंगे दिमाग का डेटा, जानें पूरी डिटेल

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का नया वियरेबल डिवाइस 'टेंपल' एक बार फिर चर्चा में है। यह डिवाइस दिमाग से जुड़े कुछ शारीरिक संकेतों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इसकी प्री-बुकिंग 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। लॉन्च से पहले गोयल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने डिवाइस के डेटा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और फीचर्स को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं।

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डॉक्टर से शेयर कर सकेंगे अपना डेटा

एक्स पर एक यूजर ने दीपिंदर गोयल से पूछा कि क्या टेंपल से इकट्ठा होने वाला डेटा भविष्य में डॉक्टरों के साथ शेयर किया जा सकेगा? इस पर गोयल ने 'हां' में जवाब दिया।

वहीं, एक अन्य यूजर ने पूछा कि वेबसाइट पर मामूली फीस देकर डिवाइस बदलने की सुविधा का क्या मतलब है? क्या इसके तहत पुराने मॉडल की जगह नया मॉडल मिल सकेगा?

गोयल ने साफ किया कि यह सुविधा केवल डिवाइस खो जाने पर उसे बदलने के लिए है। इसमें नए मॉडल में अपग्रेड करने की सुविधा शामिल नहीं है।

कैसे काम करता है टेंपल?

टेंपल एक ऐसा वियरेबल डिवाइस है, जो दिमाग में खून के बहाव और ऑक्सीजन से जुड़े संकेतों में बदलाव को ट्रैक करता है। इससे यूजर्स को यह समझने में मदद मिल सकती है कि तनाव, एक्सरसाइज और आराम के दौरान उनका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है।

इसमें 1 से 250 तक का 'एंट्रॉपी स्कोर' भी मिलता है, जो शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव का संकेत देता है। नींद, तनाव, कैफीन और एक्सरसाइज जैसी चीजें इस स्कोर को प्रभावित कर सकती हैं।

हालांकि, कंपनी के मुताबिक, यह डिवाइस वेलनेस और रिसर्च के लिए बनाया गया है, न कि किसी बीमारी की जांच या मेडिकल डायग्नोसिस के लिए।

दौड़ने और तैरने के दौरान भी कर सकेंगे इस्तेमाल

टेंपल को त्वचा पर लगाने के लिए खास एडहेसिव टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 'ग्रिप्स' कहा जाता है।

कंपनी के मुताबिक, यूजर्स इसे दौड़ने, तैरने और नहाने के दौरान भी पहन सकते हैं। इसका डिजाइन इतना छोटा है कि चश्मे के नीचे भी आसानी से फिट हो सकता है।

कितनी है कीमत और कब शुरू होगी बुकिंग?

टेंपल के पहले बैच की कीमत 85,000 रुपये रखी गई है। इसकी प्री-बुकिंग 1 नवंबर से शुरू होगी।

डिवाइस छह रंगों में मिलेगा, जिनमें ट्रू गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक मिरर, रियल जेड, डीप ब्लू और पर्पल फंक शामिल हैं। आखिरी तीन रंग लिमिटेड एडिशन होंगे।

इसके साथ लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें ऐप के सभी फीचर्स और डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तिगत शुरुआती मार्गदर्शन शामिल है।