Claude Code Extension में खतरनाक मैलवेयर! 5,000 यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा, Cursor ने जारी किया अलर्ट

एआई टूल्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी से जुड़ी खबर सामने आई है। कोडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले Claude Code के एक एक्सटेंशन में खतरनाक बदलाव मिलने से हजारों यूजर्स की पर्सनल जानकारी खतरे में पड़ गई। इस मामले के सामने आने के बाद एआई कंपनी Cursor ने तुरंत कार्रवाई की। आखिर यह गड़बड़ी कैसे सामने आई, कितने यूजर्स प्रभावित हुए और कंपनी ने सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? आइए जानते हैं।

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5,000 यूजर्स पर पड़ा असर

Cursor ने बताया कि उसके एक्सटेंशन मार्केटप्लेस पर Anthropic के Claude Code VS Code एक्सटेंशन का एक बदला हुआ वर्जन मौजूद था। इस वर्जन में खतरनाक मैलवेयर पाया गया, जिससे अधिकतम 5,000 यूजर्स प्रभावित हुए हैं। कंपनी के मुताबिक, यह एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पर यूजर्स की पर्सनल जानकारी चोरी होने का खतरा था। इतना ही नहीं, हैकर्स को यूजर्स के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस भी मिल सकता था। इसका मतलब है कि हैकर्स दूर बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति के सिस्टम तक पहुंच बना सकते थे। हालांकि, कंपनी ने साफ किया कि यह खतरनाक एक्सटेंशन Anthropic ने तैयार नहीं किया था।

Cursor ने तुरंत बंद किया मार्केटप्लेस

सिक्योरिटी से जुड़ी इस गड़बड़ी का पता चलते ही Cursor ने अपना एक्सटेंशन मार्केटप्लेस अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। कंपनी ने 30 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। Cursor के मुताबिक, उसने संबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर मैलवेयर को हटाने और खतरे को खत्म करने का काम किया। सुरक्षा की जांच पूरी होने के बाद मार्केटप्लेस को दोबारा शुरू कर दिया गया। कंपनी का कहना है कि इस घटना से जुड़ा खतरा अब खत्म हो चुका है और यूजर्स के लिए फिलहाल कोई जारी जोखिम नहीं है।

यूजर्स को तुरंत अपडेट करने की सलाह

Cursor ने सभी ग्राहकों को Claude Code for VS Code का लेटेस्ट वर्जन 2.1.314 इंस्टॉल करने की सलाह दी है। कंपनी ने प्रभावित यूजर्स से कहा है कि वे उसके ब्लॉग पर दिए गए निर्देश पढ़ें। इन निर्देशों की मदद से यूजर्स पता लगा सकते हैं कि उनके सिस्टम में खतरनाक एक्सटेंशन इंस्टॉल हुआ था या नहीं। साथ ही, संभावित नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदम भी उठा सकते हैं। कंपनी ने यह भी साफ किया कि इस घटना का असर मार्केटप्लेस के दूसरे एक्सटेंशन पर नहीं पड़ा। Grok Bot, Grok और SpaceX के दूसरे प्रोडक्ट्स भी इससे प्रभावित नहीं हुए। बता दें कि SpaceX ने अगस्त में Cursor को 60 अरब डॉलर में खरीदा था।