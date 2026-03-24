Claude AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। मशहूर AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) ने घोषणा की है कि अब उसका चैटबॉट 'क्लाउड' (Claude) न सिर्फ आपसे बात करेगा, बल्कि आपके कंप्यूटर को खुद चलाकर आपके काम भी पूरे करेगा।

इसके लिए यूजर को बस एक सही सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। कंपनी ने अपने 'क्लाउड कोड' और 'क्लाउड कोवर्क' टूल्स को इतना अपडेट कर दिया है कि वे अब फाइलें खोलने से लेकर ब्राउजर इस्तेमाल करने तक, सब कुछ खुद कर सकते हैं।

advertisement

कैसे काम करता है यह नया फीचर?

इस फीचर के चालू होते ही क्लाउड सबसे पहले गूगल वर्कस्पेस या स्लैक (Slack) जैसी आपकी जरूरी सेवाओं से जुड़ने की कोशिश करता है। एंथ्रोपिक के मुताबिक, अगर कोई ऐप सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, तब भी क्लाउड रुकता नहीं है। वह किसी इंसान की तरह खुद माउस का कर्सर घुमाकर और कीबोर्ड से टाइप करके आपका काम पूरा करता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कंपनी ने बताया कि यह आपके ऐप्स खोलता है, ब्राउजर पर चीजें खोजता है और स्प्रेडशीट भी भरता है-यानी वह सब कुछ जो आप अपनी डेस्क पर बैठकर करते हैं।

You can now enable Claude to use your computer to complete tasks.



It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you'd do sitting at your desk.



Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only. pic.twitter.com/sVymgmtEMI — Claude (@claudeai) March 23, 2026

सुरक्षा और यूजर की मर्जी सबसे ऊपर

कंप्यूटर का कंट्रोल हाथ में लेने से पहले क्लाउड यूजर से अनुमति मांगेगा। अच्छी बात यह है कि यूजर किसी भी समय क्लाउड को काम करने से रोक सकते हैं। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से एंथ्रोपिक ने सलाह दी है कि अभी इस फीचर का इस्तेमाल संवेदनशील जानकारी या प्राइवेट डेटा वाले ऐप्स के लिए न करें।

हाल ही में ओपनक्लॉ (OpenClaw) और एनवीडिया के नेमोक्लॉ (NemoClaw) जैसे फ्रेमवर्क आने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि चैटबॉट को पूरा एक्सेस देना रिस्क भरा हो सकता है। इसे देखते हुए कंपनी ने 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' जैसे खतरों से बचने के लिए खास सुरक्षा कवच तैयार किए हैं।

किसे मिलेगा इसका फायदा?

फिलहाल यह फीचर 'रिसर्च प्रिव्यू' के तौर पर जारी किया गया है। यह सुविधा अभी सिर्फ मैक (macOS) इस्तेमाल करने वाले 'क्लाउड प्रो' और 'क्लाउड मैक्स' ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

कंपनी यूजर्स से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार करेगी। इसके अलावा, यह एंथ्रोपिक के 'डिस्पैच' फीचर को भी सपोर्ट करेगा, जिससे आप फोन और डेस्कटॉप के बीच एक ही बातचीत को लगातार जारी रख पाएंगे।