Cheapest Broadband Plans: लाइव स्ट्रीमिंग करना हो, अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना हो, वर्क-फ्रॉम-होम करना हो या फिर रील देखना हो, इन सब कामों के लिए आपको एक स्टेबल और ठीक-ठाक स्पीड वाल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मोबाइल के हॉटस्पॉस्ट से ये काम करना मुश्किल है इसलिए ब्रॉडबैंड की मांग तेजी से बढ़ रही है।

इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए Airtel, Jio और सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अलग-अलग बजट, डेटा यूसेज और लोकल जरूरतों के मुताबिक कई सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान पेश किए हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो एंट्री-लेवल और भरोसेमंद ऑप्शन खोज रहे हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Airtel

Airtel Xstream Fibre का सबसे किफायती प्लान ₹499 प्रति माह का है, जिसमें 40 Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस बेस प्लान में Perplexity Pro AI और Google One जैसी डिजिटल सेवाओं का लाभ शामिल है।

Airtel का ₹699 प्लान इससे एक कदम आगे है और इसमें Disney+ Hotstar, Zee5 Premium, Airtel Xstream, Google One (100GB) और Perplexity Pro AI शामिल रहते हैं। स्पीड यहां भी 40 Mbps रहती है।

Jio

JioFiber का एंट्री-लेवल प्लान ₹399 प्रति माह पर उपलब्ध है और इसमें 30 Mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा मिलता है। हालांकि इस प्लान में कोई OTT सब्सक्रिप्शन शामिल नहीं है।

तेज स्पीड चाहने वालों के लिए Jio का ₹699 प्लान 100 Mbps, और ₹999 प्लान 150 Mbps के साथ अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है।

BSNL

BSNL Bharat Fiber शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बजट ग्राहकों के लिए लोकप्रिय ऑप्शन बना हुआ है। इसका ₹449 प्रति माह वाला प्लान 30 Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा देता है। नए ग्राहकों के लिए BSNL के दो एंट्री-लेवल प्लान - ₹249 (10GB डेटा) और ₹299 (20GB डेटा) - 25 Mbps स्पीड के साथ उपलब्ध होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए BSNL का ₹399 प्लान, जिसमें 40 Mbps स्पीड और 1,400 GB डेटा कैप मिलता है।

किसका प्लान सबसे सस्ता?

तीनों कंपनियों में Jio का ₹399 प्लान सबसे सस्ता है, लेकिन Airtel का ₹499 प्लान तेज स्पीड और अतिरिक्त डिजिटल बेनिफिट्स के कारण बेहतर वैल्यू प्रदान करता है।

वहीं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले और सीमित डेटा उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए BSNL अपने व्यापक नेटवर्क और क्षेत्रीय प्लानों के कारण एक भरोसेमंद ऑप्शन बना हुआ है।