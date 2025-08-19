ChatGPT के सस्ते Go Plan ने मचा दिया धूम, अब UPI पेमेंट से मिलेगा सब्सक्रिप्शन

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच OpenAI ने खास भारतीय यूजर्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ ₹399 प्रति महीना रखी गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे अब कोई भी आसानी से प्लान एक्टिवेट कर सकता है।

क्यों खास है ChatGPT Go प्लान?

अब तक भारतीय यूजर्स के पास सिर्फ फ्री वर्जन, ChatGPT Plus और ChatGPT Pro का ऑप्शन था। लेकिन ज्यादातर लोगों को इतना महंगा प्लान लेना मुश्किल पड़ता था। ऐसे में कंपनी ने सोचा कि इंडिया जैसे बड़े मार्केट के लिए एक सस्ता और काम का प्लान होना चाहिए। इसी वजह से Go Plan लॉन्च किया गया है, जो हर रोज के यूजर्स के लिए बिल्कुल फिट है।

क्या मिलेगा यूजर्स को

इस प्लान में फ्री वर्जन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट, डेली इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड्स की सुविधा मिलेगी। इस प्लान में दोगुनी मेमोरी लेंथ भी है, जिससे ChatGPT आपके पर्सनल टच और पिछले सवाल-जवाब को लंबे समय तक याद रख पाएगा।

इस प्लान का सबसे बड़ा हाइलाइट ये है कि यह GPT-5 पर चलता है। नया मॉडल पहले से ज्यादा स्मार्ट है और खासतौर पर भारतीय भाषाओं को अच्छे से समझने और जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है।

UPI से सब्सक्रिप्शन का फायदा

पहले ChatGPT के पेड प्लान सिर्फ डेबिट कार्ड (Debit Card) या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से ही लिए जा सकते थे। लेकिन अब पहली बार यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन (UPI Payment Integration) किया गया है।

इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी स्टूडेंट, क्रिएटर या प्रोफेशनल आसानी से Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे ऐप से पेमेंट करके इस प्लान का मजा ले सकता है। यह दुनिया का पहला मौका है जब किसी ChatGPT प्लान में UPI पेमेंट जुड़ा है।

किसके लिए है ChatGPT Go?

कंपनी का कहना है कि यह प्लान उन लोगों के लिए है जो फ्री वर्जन से ज्यादा चाहते हैं लेकिन उन्हें Plus या Pro जैसी भारी-भरकम सुविधाओं की जरूरत नहीं। यह स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एकदम सही है, जो डेली लिखने, पढ़ने, आइडिया बनाने या डेटा एनालिसिस जैसे कामों में ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं।

कब और कहां मिलेगा

ChatGPT Go Plan आज से ही ChatGPT Website और Mobile App पर उपलब्ध है। इस प्लान के लिए आपको अपग्रेड का ऑप्शन चुनना है और UPI Payment करके इसे एक्टिवेट करना है। यह प्लान मंथली बेसिस पर ही मिलेगा और यूजर्स को हर महीने रिन्यू करना होगा।