BT India@100: AI में रेग्लेशन की जरूरत: Brad Smith

Business Today India@100 शिखर सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष Brad Smith ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) में रेगुलेशन की जरूरत पर जोर दिया। बिजनेस टुडे के कार्यकारी निदेशक राहुल कंवल के साथ बात करते हुए स्मिथ ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। स्मिथ ने कहा, "एआई कुशलतापूर्वक सामग्री बनाने की अपार क्षमता रखता है, फिर भी हमें एआई एल्गोरिदम को समेकित करने पर उत्पन्न होने वाले कॉपीराइट मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए।"

नौकरियों पर एआई के प्रभाव के महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ते हुए, स्मिथ ने ऑटोमेशन के कारण नौकरी के खतरे पर अपनी चिंताओं को संबोधित किया। पिछले तकनीकी बदलावों की तुलना करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा, "एआई संभवतः हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति होगी। हालांकि कुछ भूमिकाओं में परिवर्तन हो सकता है, इतिहास ने दिखाया है कि नए अवसर सामने आते हैं।" इसलिए ये कहना है कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी ये ठीक नहीं होगा।