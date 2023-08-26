scorecardresearch
BT India@100: AI में रेग्लेशन की जरूरत: Brad Smith

पिछले तकनीकी बदलावों की तुलना करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा, "एआई संभवतः हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति होगी। हालांकि कुछ भूमिकाओं में परिवर्तन हो सकता है, इतिहास ने दिखाया है कि नए अवसर सामने आते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2023 15:16 IST
बिजनेस टुडे के India@100 में माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ

Business Today India@100 शिखर सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष Brad Smith ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) में रेगुलेशन की जरूरत पर जोर दिया। बिजनेस टुडे के कार्यकारी निदेशक राहुल कंवल के साथ बात करते हुए स्मिथ ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। स्मिथ ने कहा, "एआई कुशलतापूर्वक सामग्री बनाने की अपार क्षमता रखता है, फिर भी हमें एआई एल्गोरिदम को समेकित करने पर उत्पन्न होने वाले कॉपीराइट मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए।"

Also Read: BT Super Exclusive Interview: भारतीय इकोनॉमी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया-PM Modi

नौकरियों पर एआई के प्रभाव के महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ते हुए, स्मिथ ने ऑटोमेशन के कारण नौकरी के खतरे पर अपनी चिंताओं को संबोधित किया। पिछले तकनीकी बदलावों की तुलना करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा, "एआई संभवतः हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति होगी। हालांकि कुछ भूमिकाओं में परिवर्तन हो सकता है, इतिहास ने दिखाया है कि नए अवसर सामने आते हैं।" इसलिए ये कहना है कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी ये ठीक नहीं होगा।

कार्यक्रम में न्यूज़ डिरक्टर राहुल कंवल के साथ माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष Brad Smith

