scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीBSNL ने दिल्ली में शुरू की 4G सेवाएं, साथ ही देशभर में एंटी-स्पैम सुरक्षा का भी किया रोलआउट - Details

BSNL ने दिल्ली में शुरू की 4G सेवाएं, साथ ही देशभर में एंटी-स्पैम सुरक्षा का भी किया रोलआउट - Details

दिल्ली में बीएसएनएल यूजर्स BSNL सिम कार्ड के जरिए तेज डेटा और वॉइस कॉल का लाभ ले सकेंगे। कंपनी ने यह सर्विस एक पार्टनर के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 4G-as-a-service मॉडल पर शुरू की है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 18, 2025 14:38 IST

BSNL 4G in Delhi: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने दिल्ली में 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। बीते 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर इस सर्विस को शुरू किया गया था। दिल्ली में बीएसएनएल यूजर्स BSNL सिम कार्ड के जरिए तेज डेटा और वॉइस कॉल का लाभ ले सकेंगे। कंपनी ने यह सर्विस एक पार्टनर के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 4G-as-a-service मॉडल पर शुरू की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

BSNL के CMD ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा है कि अब दिल्ली के नए यूजर्स BSNL 4G का इस्तेमाल कॉल और तेज़ इंटरनेट दोनों के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम साझेदारी के जरिए तुरंत नेटवर्क कवरेज दे रहे हैं, और साथ ही पूरे देश में अपना 4G नेटवर्क तेजी से फैला रहे हैं।

 

ग्राहक BSNL या MTNL सेवा केंद्रों और अधिकृत रिटेलर्स से सिम कार्ड प्राप्त कर ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

₹25,000 करोड़ का निवेश, 1 लाख टावर तैयार

BSNL देशभर में 4G विस्तार पर ₹25,000 करोड़ निवेश कर रहा है और अब तक एक लाख मोबाइल टावर स्थापित कर चुका है। कंपनी नेटवर्क अपग्रेड और विस्तार के लिए लगभग ₹47,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश भी करेगी।

एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग सुरक्षा की शुरुआत

दिल्ली में 4G सर्विस की शुरुआत के साथ ही BSNL ने पूरे देश में एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग सुरक्षा सिस्टम लागू करना भी शुरू कर दिया है। यह सिस्टम नेटवर्क स्तर पर काम करता है और किसी भी संदिग्ध SMS या फिशिंग लिंक को तुरंत ब्लॉक कर देता है, ताकि यूजर्स धोखाधड़ी से बच सकें।

साथ ही असली OTP, बैंक अलर्ट और सरकारी मैसेज TRAI के नियमों के अनुसार यूजर्स को मिलते रहेंगे।

यह सिस्टम Tanla Platforms के साथ मिलकर बनाया गया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और URL ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

BSNL का कहना है कि यह सिस्टम हर दिन 15 लाख से ज्यादा फ्रॉड मैसेज, 35,000 से ज्यादा खतरनाक लिंक और 60,000 फर्जी मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर की पहचान करता है।

यह सुरक्षा सुविधा सभी BSNL ग्राहकों के लिए अपने आप चालू हो जाएगी, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी।

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2025