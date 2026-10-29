Jio और Airtel भी रह गए पीछे! BSNL ने सितंबर में किया कमाल

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सितंबर 2026 में मोबाइल कनेक्शन की ग्रोथ के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। TRAI की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, मोबाइल कनेक्शन की मासिक ग्रोथ रेट में BSNL ने Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, कुल नए कनेक्शन जोड़ने के मामले में Jio और Airtel अभी भी आगे हैं। आइए जानते हैं कि TRAI के आंकड़े क्या बताते हैं।

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BSNL की ग्रोथ सबसे ज्यादा

TRAI की सितंबर 2026 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर की गई गणना के मुताबिक, BSNL के मोबाइल कनेक्शन की संख्या में 0.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, Airtel की ग्रोथ 0.55 फीसदी, Jio की 0.53 फीसदी और Vodafone Idea की 0.28 फीसदी रही।

रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में BSNL ने कुल 6,25,633 नए मोबाइल कनेक्शन जोड़े। इसके साथ कंपनी के कुल मोबाइल कनेक्शन अगस्त के आखिर में 9,36,70,699 से बढ़कर सितंबर के आखिर में 9,42,96,332 हो गए।

देश के कुल मोबाइल कनेक्शन में BSNL की हिस्सेदारी करीब 7.25 फीसदी रही।

Jio और Airtel से कितना आगे निकला BSNL?

TRAI की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, मासिक ग्रोथ रेट में BSNL पहले नंबर पर रहा, लेकिन कुल नए कनेक्शन जोड़ने के मामले में तस्वीर अलग है।

सितंबर में Jio ने 27,12,632 और Airtel ने 26,92,096 नए मोबाइल कनेक्शन जोड़े। वहीं, Vodafone Idea ने 5,50,119 कनेक्शन जोड़े।

इस तरह BSNL ने नए कनेक्शन जोड़ने में Vodafone Idea को पीछे छोड़ा, लेकिन Jio और Airtel से पीछे रहा। इसकी एक बड़ी वजह BSNL का छोटा ग्राहक आधार है। कम नए कनेक्शन जुड़ने के बावजूद कंपनी की प्रतिशत ग्रोथ ज्यादा रही।

राजस्थान में सबसे ज्यादा नए कनेक्शन

TRAI के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में BSNL ने अपने 20 में से 19 सर्विस एरिया में मोबाइल कनेक्शन की बढ़ोतरी दर्ज की। केवल तमिलनाडु में कनेक्शन की संख्या घटी।

राजस्थान में सबसे ज्यादा 1,43,365 नए कनेक्शन जुड़े। इसके बाद मध्य प्रदेश में 66,235, कर्नाटक में 57,914, आंध्र प्रदेश में 48,102 और केरल में 47,613 कनेक्शन बढ़े।

गांवों में भी बढ़े BSNL के कनेक्शन

TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में ग्रामीण इलाकों में BSNL के मोबाइल कनेक्शन 2,33,851 बढ़कर 3,11,11,261 हो गए। कंपनी के कुल नए कनेक्शन में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी करीब 37.4 फीसदी रही।

हालांकि, TRAI के इन आंकड़ों में सामान्य मोबाइल सिम के साथ मशीन-टू-मशीन (M2M) कनेक्शन भी शामिल हैं। यानी ये आंकड़े अलग-अलग लोगों की संख्या नहीं, बल्कि मोबाइल कनेक्शन की संख्या बताते हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि BSNL के कनेक्शन बढ़ने की मुख्य वजह क्या रही।