Binance पर $6.3 अरब का साइबर अटैक! एक लैपटॉप से कैसे मची तबाही, क्या भारतीय यूजर्स के पैसे भी खतरे में?

दुनिया के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर एक बड़ा साइबर अटैक सामने आया है। इस घटना में करीब 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी प्रभावित होने की आशंका है। इसे अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी बताया जा रहा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि वास्तव में कितनी रकम चोरी हुई है। कंपनी मामले की जांच कर रही है और यूजर्स को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया है।

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Binance पर कैसे हुआ साइबर अटैक?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला क्रिप्टोकरेंसी की तकनीक में किसी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि एक कर्मचारी के लैपटॉप के हैक होने से हुआ।

Binance के एक DevOps इंजीनियर का लैपटॉप हैक कर लिया गया था। इसके जरिए हैकर्स को एक ऐसे सर्विस कंटेनर तक पहुंच मिल गई, जिसे क्रिप्टोकरेंसी निकालने के लिए रिक्वेस्ट भेजने की अनुमति थी।

यानी हैकर्स ने सीधे क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षा तकनीक तोड़ने के बजाय सिस्टम में मौजूद एक्सेस का फायदा उठाया।

कंपनी ने फ्रीज किए 3 अरब डॉलर

Binance ने 30 अक्टूबर को जारी आधिकारिक बयान में बताया कि इस घटना से करीब 6.3 अरब डॉलर की संपत्ति प्रभावित होने का अनुमान है।

कंपनी अब तक लगभग 3 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को ब्लॉकचेन पर फ्रीज कर चुकी है। बाकी प्रभावित संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए ब्लॉकचेन कंपनियों और पार्टनर्स के साथ काम जारी है।

Binance के मुताबिक, अभी तक किसी वॉलेट की प्राइवेट की लीक होने का सबूत नहीं मिला है। कंपनी ने प्रभावित एड्रेस की ऑथराइजेशन भी रद्द कर दी है।

यूजर्स के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

Binance ने भरोसा दिलाया है कि इस साइबर अटैक से होने वाले सभी नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इसके लिए कंपनी अपने SAFU (Secure Asset Fund for Users) फंड और कंपनी के पैसों का इस्तेमाल करेगी। Binance की को-फाउंडर Yi He ने भी हैकिंग से हुए सभी नुकसान की भरपाई करने का वादा किया है।

हैकिंग के पीछे किसका हाथ?

फिलहाल हैकर्स की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि, Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, TRM Labs और Pangolin Intelligence को शक है कि इस हमले के पीछे उत्तर कोरिया का कोई हैकिंग ग्रुप हो सकता है।

TRM के जांचकर्ता Nick Carlsen ने भी उत्तर कोरिया की भूमिका का दावा किया है। हालांकि, Binance या किसी सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

क्या भारतीय यूजर्स भी प्रभावित हुए?

Binance के 100 से ज्यादा देशों में 30 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स बताए जाते हैं।

हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस हमले से कितने ग्राहकों को नुकसान हुआ है। भारतीय यूजर्स के प्रभावित होने की भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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फिलहाल जांच जारी है और प्रभावित यूजर्स की सही संख्या के लिए कंपनी के अगले अपडेट का इंतजार करना होगा।