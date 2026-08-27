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Newsटेक्नोलॉजीरक्षाबंधन पर भाई बहन को दें ये काम के गैजेट, एयर फ्रायर से रोबोट वैक्यूम क्लीनर तक हैं शानदार ऑप्शन

रक्षाबंधन पर भाई बहन को दें ये काम के गैजेट, एयर फ्रायर से रोबोट वैक्यूम क्लीनर तक हैं शानदार ऑप्शन

रक्षाबंधन पर भाई या बहन को ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो खास होने के साथ रोजमर्रा के काम भी आए तो होम अप्लायंस और स्मार्ट गैजेट बेहतर विकल्प हो सकते हैं। एयर फ्रायर से लेकर रोबोट वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक कुकर तक कई ऑप्शन बाजार में मौजूद हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 27, 2026 15:12 IST
AI Generated Image

In Short

  • रक्षाबंधन पर एयर फ्रायर रोबोट वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक कुकर जैसे गैजेट भाई बहन के लिए उपयोगी गिफ्ट ऑप्शन बन सकते हैं।
  • एयर फ्रायर कम तेल में खाना तैयार करने में मदद करता है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 3 हजार रुपये से शुरू होती है।
  • स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक कुकर घर के काम आसान बनाते हैं और अलग-अलग बजट में उपलब्ध हैं।

रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन एक-दूसरे को गिफ्ट देकर इस त्योहार को खास बनाते हैं। हालांकि, हर साल लोगों के सामने यह परेशानी रहती है कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो अच्छा भी लगे और रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आए। ऐसे में होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

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मार्केट में कई ऐसे गैजेट उपलब्ध हैं, जो घर के काम को आसान बनाने में मदद करते हैं। इनमें एयर फ्रायर, स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक कुकर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

एयर फ्रायर बन सकता है अच्छा गिफ्ट ऑप्शन

आजकल एयर फ्रायर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। यह एक ऐसा किचन गैजेट है, जिसकी मदद से खाने की चीजों को कम तेल में रोस्ट या तैयार किया जा सकता है। हेल्दी खाना पसंद करने वाले लोगों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है।

मार्केट में कई ब्रांड के एयर फ्रायर उपलब्ध हैं। इनकी शुरुआती कीमत करीब 3 हजार रुपये से शुरू होती है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई या बहन को एयर फ्रायर गिफ्ट किया जा सकता है।

स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर से आसान होगी सफाई

रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह घर की सफाई को आसान बनाने में मदद करता है। कई रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसे हैं, जो झाड़ू लगाने के साथ-साथ पोछा भी लगा सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मार्केट में Dreame, Dyson समेत कई ब्रांड के रोबोट वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हैं। इनमें Haier CIVIC रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 17 हजार रुपये बताई गई है।

इलेक्ट्रिक कुकर भी है उपयोगी गिफ्ट

रक्षाबंधन पर इलेक्ट्रिक कुकर भी एक काम का गिफ्ट हो सकता है। इसकी मदद से दाल, चावल, सांभर समेत कई तरह के खाने के आइटम आसानी से तैयार किए जा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक कुकर अलग-अलग कीमत और फीचर्स के साथ बाजार में उपलब्ध हैं। इनकी शुरुआती कीमत करीब 1500 रुपये से शुरू होती है। हालांकि, ज्यादा फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक कुकर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

काम के गैजेट दे सकते हैं त्योहार को खास बनाने का मौका

अगर इस रक्षाबंधन पर कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, जो लंबे समय तक उपयोग में आए तो होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये न सिर्फ घर के काम को आसान बनाते हैं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों में भी मददगार साबित होते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 27, 2026