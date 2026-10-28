Assassin’s Creed Black Flag का आखिरी बड़ा अपडेट! न्यू गेम प्लस और नाइटमेयर मोड समेत कई नए फीचर्स

लोकप्रिय वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीसिंक्ड (Assassin’s Creed Black Flag Resynced) के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। गेम बनाने वाली कंपनी यूबीसॉफ्ट ने टाइटल अपडेट 1.0.8 के जरिए कई पुराने कॉम्बैट फीचर्स वापस लाने के साथ नए गेम मोड और खास रिवॉर्ड जोड़े हैं। कंपनी के पैच नोट्स के मुताबिक, यह अपडेट 27 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार सभी प्लेटफॉर्म पर जारी होना था। इसे गेम का आखिरी बड़ा कंटेंट अपडेट बताया गया है।

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Image credit: Ubisoft

पुराने फाइटिंग फीचर्स की वापसी

नए अपडेट में ओरिजिनल ब्लैक फ्लैग के कई कॉम्बैट एनिमेशन वापस लाए गए हैं। इनमें हिडन ब्लेड, बिना हथियार के मुकाबले, सिंगल स्वॉर्ड और गनब्लेड से दुश्मनों को हराने वाले खास मूव्स शामिल हैं।

इसके अलावा खिलाड़ियों को नए आउटफिट, पालतू जानवरों की स्किन और दूसरी सजावटी चीजें मिलेंगी। गेम में छिपे हुए कम्युनिटी चेस्ट भी जोड़े गए हैं, जिनमें खास रिवॉर्ड मिल सकते हैं।

न्यू गेम प्लस मोड में क्या मिलेगा?

नए 'न्यू गेम प्लस' मोड में खिलाड़ी एडवर्ड केनवे की कहानी दोबारा शुरू कर सकेंगे। खास बात यह है कि पहले हासिल किए गए हथियार, अपग्रेड, पैसे और कई दूसरी चीजें उनके पास बनी रहेंगी।

हालांकि, मिशन से जुड़ी चीजें हट जाएंगी और किलों पर दोबारा कब्जा करना होगा। खिलाड़ी इस मोड को पांच बार खेल सकेंगे और हर बार मुश्किलें बढ़ेंगी।

इसमें एस्कुडोस नाम की नई करेंसी भी जोड़ी गई है, जिससे खास आउटफिट और आइटम खरीदे जा सकेंगे।

नाइटमेयर मोड में बढ़ेगी चुनौती

यूबीसॉफ्ट ने नाइटमेयर मोड भी पेश किया है, जिसमें दुश्मनों के हमले पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। जमीन पर लड़ाई के दौरान दुश्मन सामान्य स्तर के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।

दुश्मन खिलाड़ियों को जल्दी पहचान सकेंगे और जहाजों की लड़ाई भी कठिन होगी। पानी के अंदर ऑक्सीजन तेजी से खत्म होगी, जबकि शार्क और दूसरे समुद्री जीवों से खतरा बढ़ जाएगा।

कितने जीबी का है नया अपडेट?

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपडेट का डाउनलोड साइज अलग रखा गया है।

एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस: 15.5 जीबी

प्लेस्टेशन 5: 4.5 जीबी

पीसी: 4.3 जीबी

स्टीम: 2.1 जीबी

कंपनी ने गेम फ्रीज होने, मिशन में रुकावट और जहाज की मरम्मत के बाद भी डैमेज दिखने जैसी समस्याओं को भी ठीक किया है। यूबीसॉफ्ट के मुताबिक, आने वाले महीनों में गेम को बेहतर बनाने वाले छोटे अपडेट जारी होते रहेंगे।