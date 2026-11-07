iPhone Duo की बड़ी स्क्रीन का अब मिलेगा पूरा मजा! 1 लाख से ज्यादा ऐप्स तैयार, जानें क्या बदलेगा

Apple के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कंपनी का दावा है कि इस फोन के लिए अब 1 लाख से ज्यादा ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ किया जा चुका है। यानी ये ऐप्स फोन की फोल्ड होने वाली स्क्रीन के हिसाब से बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। खास बात यह है कि हर दिन हजारों नए ऐप्स भी इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं।

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iPhone Duo की शिपिंग करीब दो हफ्ते पहले शुरू हुई थी। इसके बाद से ही इसकी बड़ी स्क्रीन पर ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है।

किन ऐप्स को मिला iPhone Duo का सपोर्ट?;

Apple के मुताबिक, कई लोकप्रिय ऐप्स को iPhone Duo के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है।

इनमें Microsoft Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Instagram, WhatsApp, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video और Zoom जैसे ऐप्स शामिल हैं।

इसके अलावा Etsy, Goodnotes, NBA और कई दूसरे ऐप्स भी फोन की फोल्डेबल स्क्रीन के हिसाब से तैयार किए गए हैं।

यूजर्स App Store पर Made for iPhone Duo बैज देखकर पहचान सकेंगे कि कौन-सा ऐप इस फोन के लिए खासतौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है।

फोल्डेबल स्क्रीन पर क्या होगा फायदा?

iPhone Duo में ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करने का मकसद बड़ी स्क्रीन का बेहतर इस्तेमाल करना है।

Apple के मुताबिक, SwiftUI और UIKit जैसे स्टैंडर्ड टूल्स से बने ऐप्स फोन की अलग-अलग स्क्रीन के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो सकते हैं।

वहीं, नए API की मदद से डेवलपर्स फोल्डेबल स्क्रीन के लिए खास लेआउट तैयार कर सकते हैं। पुराने ऐप्स भी फोन पर चलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसकी अंदर वाली बड़ी स्क्रीन का पूरा इस्तेमाल कर पाएं।

डेवलपर्स के लिए Apple ने क्या किया?

Apple की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्डवाइड डेवलपर रिलेशंस Susan Prescott के मुताबिक, डेवलपर्स ने नए फोल्डेबल फोन के लिए तेजी से ऐप्स तैयार किए हैं।

कंपनी ने पिछले एक महीने में 19 शहरों में 50 से ज्यादा वर्कशॉप आयोजित की हैं। इनमें कुल 2,000 से ज्यादा डेवलपर्स ने हिस्सा लिया।

इन वर्कशॉप का मकसद डेवलपर्स को iPhone Duo की स्क्रीन और नए फीचर्स के हिसाब से ऐप्स तैयार करने में मदद करना था।

क्या सभी ऐप्स अब iPhone Duo पर बेहतर चलेंगे?

फिलहाल ऐसा नहीं है। App Store पर लाखों ऐप्स मौजूद हैं और उनमें से कई को अभी iPhone Duo के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाना बाकी है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, Google Maps को भी हाल ही में इस फोल्डेबल फोन के लिए पूरी तरह अनुकूल बनाया गया है। Apple का कहना है कि आने वाले समय में ऑप्टिमाइज किए गए ऐप्स की संख्या और तेजी से बढ़ेगी।