John Ternus के हाथों Apple की नई कमान, फोल्डेबल iPhone समेत 10 बड़े प्रोडक्ट्स पर फोकस



Apple में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. लंबे समय तक मौजूदा डिवाइस लाइनअप में धीरे धीरे बदलाव करने वाली कंपनी अब नए प्रोडक्ट कैटेगरी पर तेजी से काम कर रही है. नए CEO John Ternus के कार्यकाल में Apple कई बड़े हार्डवेयर लॉन्च की तैयारी कर रही है.

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फोल्डेबल iPhone से होगी शुरुआत

रिपोर्ट्स के मुताबिक John Ternus के नेतृत्व में Apple करीब 10 बड़ी नई प्रोडक्ट कैटेगरी पर काम कर सकती है. उनका पहला बड़ा लॉन्च फोल्डेबल iPhone हो सकता है. यह डिवाइस Apple के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में Samsung समेत कई एंड्रॉयड कंपनियां पहले से मौजूद हैं. Apple इस फोन को मजबूत डिजाइन बिना दिखाई देने वाली क्रीज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पेश करने की तैयारी में है.

रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 2000 डॉलर या उससे ज्यादा हो सकती है. कंपनी इसे उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बना रही है जो पहले से फोल्डेबल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं.

स्मार्ट होम और AI डिवाइस पर फोकस

Apple की नई योजना सिर्फ iPhone तक सीमित नहीं है. कंपनी स्मार्ट होम हब पर भी काम कर रही है जिसमें स्क्रीन दी जा सकती है. इसके अलावा एक ऐसा टेबलटॉप रोबोट भी विकसित किया जा रहा है जिसमें मूविंग रोबोटिक आर्म पर डिस्प्ले लगा होगा.

कंपनी प्राइवेसी फोकस्ड सिक्योरिटी कैमरा और AI आधारित वियरेबल्स पर भी काम कर रही है. इनमें स्मार्ट ग्लासेस कैमरा वाले AirPods और एक AI पेंडेंट जैसे डिवाइस शामिल हो सकते हैं. इन डिवाइस के जरिए Apple अपने AI सिस्टम के लिए ज्यादा डेटा और नए यूज केस तैयार करना चाहती है.

Mac iPad और AR ग्लासेस भी पाइपलाइन में

Apple के भविष्य के रोडमैप में टचस्क्रीन MacBook और बड़ा फोल्डेबल iPad भी शामिल बताया जा रहा है. इसके अलावा कंपनी ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है जिसे 2028 से 2030 के बीच लॉन्च किया जा सकता है. AR ग्लासेस को भविष्य में iPhone के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

Ternus के सामने AI सबसे बड़ी चुनौती

Tim Cook के कार्यकाल में Apple Watch AirPods और Vision Pro जैसे बड़े प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च हुए थे. अब John Ternus के सामने चुनौती होगी कि वह नए हार्डवेयर के साथ Apple की AI क्षमताओं को भी मजबूत करें.

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अगर Apple इन योजनाओं को सफलतापूर्वक बाजार में उतार पाती है तो आने वाले वर्षों में कंपनी का फोकस सिर्फ iPhone और Mac तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि AI आधारित नए इकोसिस्टम पर होगा.मैं इसके लिए 16:9 न्यूज़ थंबनेल या प्रोडक्ट रोडमैप वाला विजुअल भी बना सकता हूं।