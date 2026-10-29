Apple के 8 नए प्रोडक्ट्स की भारत में प्री-बुकिंग शुरू! iPad से MacBook तक जानें कीमत, फीचर्स और सेल की तारीख

एप्पल (Apple) ने भारत में अपने नए प्रोडक्ट्स की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इस बार टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्ट होम डिवाइस लेकर आई है। इनमें बेहतर डिस्प्ले, तेज परफॉर्मेंस, AI फीचर्स और टचस्क्रीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री एक ही दिन शुरू नहीं होगी। आइए जानते हैं कि एप्पल के इन 8 नए प्रोडक्ट्स में क्या खास है, इनकी कीमत कितनी है और ये कब से मिलेंगे।

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1. iPad mini में मिलेगा OLED डिस्प्ले

एप्पल के नए आईपैड मिनी (iPad mini) में 8.5 इंच का OLED डिस्प्ले और A20 Pro चिप दी गई है। यह पिछले मॉडल से पतला और हल्का है। इसमें IP67 रेटिंग मिलती है, जो पानी और धूल से सुरक्षा देती है। कुछ मॉडल्स में नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके Wi-Fi मॉडल की शुरुआती कीमत ₹82,900 और Wi-Fi + Cellular मॉडल की कीमत ₹1,00,900 है। बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी।

2. iMac M6 में मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

नए आईमैक (iMac) में M6 चिप दी गई है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से तेज होगी। इसमें 24 इंच का 4.5K रेटिना डिस्प्ले, Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट मिलेगा। यह सात रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत ₹1,74,900 है और बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी।

3. MacBook Pro M6 की बैटरी चलेगी 24 घंटे

एप्पल ने 14 इंच का मैकबुक प्रो (MacBook Pro) भी लॉन्च किया है। इसमें M6 चिप, बेहतर परफॉर्मेंस और डिवाइस पर ही AI फीचर्स इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 24 घंटे तक चल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2,39,900 है। बिक्री 6 नवंबर से होगी।

4. MacBook Pro 14-inch में टचस्क्रीन

14 इंच के नए मैकबुक प्रो में PROLED XDR OLED टचस्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और डायनेमिक आइलैंड दिया गया है। इसमें M5 Pro या M5 Max चिप का ऑप्शन मिलेगा। M5 Pro मॉडल की शुरुआती कीमत ₹3,49,900 है। यह 9 नवंबर से उपलब्ध होगा।

5. MacBook Pro 16-inch भी हुआ लॉन्च

बड़ी स्क्रीन चाहने वालों के लिए एप्पल ने 16 इंच का मैकबुक प्रो पेश किया है। इसमें भी OLED टचस्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट, डायनेमिक आइलैंड और M5 Pro या M5 Max चिप मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत ₹4,09,900 है। बिक्री 9 नवंबर से शुरू होगी।

6. HomePod mini 2 की कीमत ₹18,900

एप्पल के नए होमपॉड मिनी 2 (HomePod mini 2) में पहले से बेहतर ऑडियो मिलेगा। कंपनी भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए Siri AI सपोर्ट भी देगी। इसकी कीमत ₹18,900 है और बिक्री 30 अक्टूबर से शुरू होगी।

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7. Apple HomeView से कंट्रोल होगा स्मार्ट होम

एप्पल होमव्यू (Apple HomeView) में 7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इससे वीडियो कॉल, एंटरटेनमेंट और घर के कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल किए जा सकेंगे। इसमें Siri AI का सपोर्ट भी मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत ₹39,900 है और बिक्री 13 नवंबर से होगी।

8. Apple TV 4K में मिलेंगे नए AI फीचर्स

एप्पल ने चौथी जनरेशन का Apple TV 4K भी पेश किया है। इसमें पहले से तेज परफॉर्मेंस और Siri AI सपोर्ट मिलेगा। इसकी कीमत ₹39,900 रखी गई है। यह 13 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।