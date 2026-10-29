Apple के 8 नए गैजेट्स की बुकिंग शुरू! MacBook में टचस्क्रीन समेत कई नए फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

टेक कंपनी एप्पल ने भारत में अपने 8 नए प्रोडक्ट्स के लिए प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं। इनमें नए OLED डिस्प्ले वाला iPad mini, M6 चिप से लैस iMac, नए MacBook Pro मॉडल और स्मार्ट होम डिवाइस शामिल हैं। कंपनी ने अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। हालांकि, सभी की बिक्री एक ही दिन शुरू नहीं होगी। कुछ डिवाइस अक्टूबर के आखिर में तो बाकी नवंबर में उपलब्ध होंगे।

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नए iPad mini में क्या है खास?

एप्पल के नए iPad mini में 8.5 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें A20 Pro चिप और पानी व धूल से बचाव के लिए IP67 रेटिंग मिलती है। नया टैबलेट पिछले मॉडल के मुकाबले पतला और हल्का है। चुनिंदा वेरिएंट में नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का विकल्प भी मिलेगा।

भारत में इसके Wi-Fi मॉडल की शुरुआती कीमत ₹82,900 और Wi-Fi + Cellular मॉडल की कीमत ₹1,00,900 रखी गई है। इसकी बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी।

M6 चिप के साथ आया नया iMac

एप्पल ने अपने 24 इंच वाले iMac को भी अपडेट किया है। इसमें 4.5K Retina डिस्प्ले और सात कलर ऑप्शन मिलेंगे। नए मॉडल में M6 चिप के साथ तेज परफॉर्मेंस, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹1,74,900 है और यह 6 नवंबर से उपलब्ध होगा।

MacBook Pro में टचस्क्रीन और दमदार बैटरी

नए 14 इंच MacBook Pro में M6 चिप, बेहतर परफॉर्मेंस और ऑन-डिवाइस AI फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, इसमें 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2,39,900 है। बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी।

इसके अलावा, एप्पल ने 14 इंच और 16 इंच के MacBook Pro मॉडल भी पेश किए हैं। इनमें PROLED XDR OLED डिस्प्ले, टच कंट्रोल, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dynamic Island दिया गया है। ये लैपटॉप M5 Pro और M5 Max चिप के साथ आते हैं।

14 इंच M5 Pro मॉडल की शुरुआती कीमत ₹3,49,900 और 16 इंच मॉडल की ₹4,09,900 है। दोनों 9 नवंबर से उपलब्ध होंगे।

स्मार्ट होम के लिए भी तीन नए प्रोडक्ट्स

एप्पल ने HomePod mini 2, HomeView और चौथी पीढ़ी का Apple TV 4K भी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया है।

HomePod mini 2 की कीमत ₹18,900 है। इसमें बेहतर ऑडियो मिलता है, जबकि भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए Siri AI सपोर्ट जोड़ा जाएगा। इसकी बिक्री 30 अक्टूबर से शुरू होगी।

वहीं, 7 इंच डिस्प्ले वाला HomeView वीडियो कॉल, मनोरंजन और स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने के काम आएगा। इसकी शुरुआती कीमत ₹39,900 है। नए Apple TV 4K की कीमत भी ₹39,900 रखी गई है। दोनों डिवाइस 13 नवंबर से उपलब्ध होंगे।

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कब मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट?

प्रतीकात्मक तस्वीर

इस तरह एप्पल ने टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्ट होम डिवाइस की अपनी रेंज को अपडेट किया है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।