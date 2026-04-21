iOS 27 के साथ Siri में हो सकते हैं बड़े बदलाव! WWDC 2026 में मिल सकती है झलक - डिटेल्स

टेक दिग्गज एप्पल (Apple) अपने सालाना डेवलपर इवेंट WWDC 2026 में iOS 27 समेत नए सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू देने जा रही है। इवेंट से पहले कंपनी के आर्टवर्क ने Siri के नए डिजाइन की झलक दे दी है, जिससे इसके बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है।

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Siri का नया विजुअल लुक

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Siri iOS 27 में एक नए ‘ग्लोइंग’ विजुअल इफेक्ट के साथ आ सकती है। खासतौर पर डार्क मोड में यह प्रभाव ज्यादा स्पष्ट दिखेगा।

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सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि Siri अब फुल-स्क्रीन पॉपअप के बजाय iPhone के Dynamic Island के अंदर ही दिखाई दे। जब यूजर Siri को एक्टिव करेगा, तो Dynamic Island थोड़ा फैल सकता है और एक ग्लोइंग कर्सर दिखेगा, जो इनपुट के लिए तैयार होने का संकेत देगा। इससे Siri पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट और इंटरैक्टिव हो सकती है।

AI फीचर्स से होगा बड़ा अपग्रेड

रिपोर्ट्स के अनुसार, iOS 27 के साथ Siri को लंबे समय से इंतजार किए जा रहे AI फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें यूजर एक साथ कई कमांड दे सकेगा, जैसे मैसेज भेजना, रिमाइंडर सेट करना और मैप खोलना।

इसके अलावा Siri में पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस जैसे फीचर्स भी जुड़ सकते हैं। यह अपग्रेड कथित तौर पर Google के Gemini जैसे फाउंडेशन मॉडल्स से प्रेरित होगा।

Apple एक डेडिकेटेड Siri ऐप भी ला सकती है, जहां यूजर्स अपनी पिछली बातचीत देख सकेंगे। यह Siri का iOS 18 के बाद दूसरा बड़ा डिजाइन बदलाव माना जा रहा है, जब कंपनी ने Apple Intelligence पेश किया था।

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कब होगा खुलासा?

Apple का WWDC 2026 इवेंट 8 जून से 12 जून तक चलेगा। पहले दिन की कीनोट में iOS 27 और नए फीचर्स का आधिकारिक ऐलान होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है।