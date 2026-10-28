Apple MacBook Pro M6: एप्पल का नया मैकबुक लॉन्च! 24 घंटे की बैटरी, दमदार AI फीचर्स, जानें कितनी है कीमत?
एप्पल ने नई M6 चिप के साथ अपना 14-इंच MacBook Pro लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि नया लैपटॉप पहले से तेज परफॉर्मेंस, बेहतर AI फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ देगा। इसमें शानदार डिस्प्ले और कई नए फीचर्स भी शामिल हैं। आखिर पुराने मॉडल से कितना अलग है नया MacBook Pro और भारत में इसे खरीदने के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे? जानिए पूरी डिटेल।
In Short
- नए MacBook Pro में M6 चिप, 30% बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस।
- 24 घंटे की बैटरी, शानदार XDR डिस्प्ले और AI फीचर्स।
- भारत में कीमत ₹2,39,900 से शुरू, बिक्री 6 नवंबर से।
Apple ने अपना नया 14-inch MacBook Pro लॉन्च कर दिया है। इसमें कंपनी की नई M6 चिप दी गई है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले तेज परफॉर्मेंस और बेहतर AI फीचर्स देने का दावा करती है। नए MacBook Pro में 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ, तेज कनेक्टिविटी और शानदार डिस्प्ले मिलता है। कंपनी ने इसकी भारतीय कीमत और बिक्री की तारीख भी घोषित कर दी है।
M6 चिप से कितनी बढ़ेगी स्पीड?
Apple के मुताबिक, नए MacBook Pro में 12-core CPU और 12-core GPU दिया गया है। कंपनी का दावा है कि M5 चिप के मुकाबले इसमें ग्राफिक्स परफॉर्मेंस 30 फीसदी और AI से जुड़े कामों की स्पीड 25 फीसदी तक बढ़ गई है।
इसका फायदा वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, गेमिंग और बड़े सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले लोगों को मिल सकता है। नए MacBook Pro में 16GB RAM स्टैंडर्ड मिलती है, जिसे 32GB तक कॉन्फिगर किया जा सकता है।
24 घंटे की बैटरी और शानदार डिस्प्ले
नए MacBook Pro में 14-inch Liquid Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। इसकी अधिकतम HDR ब्राइटनेस 1,600 nits है। तेज रोशनी में स्क्रीन पर पड़ने वाली चमक कम करने के लिए Nano-texture Display का विकल्प भी मिलेगा।
कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 24 घंटे तक चल सकती है। वहीं, सही चार्जर इस्तेमाल करने पर बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो सकती है।
इसमें 12MP Center Stage कैमरा, छह स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 की सुविधा भी दी गई है।
AI से क्या-क्या काम कर पाएंगे?
नया MacBook Pro, macOS 27 Golden Gate के साथ आता है। इसमें Apple का नया Siri AI असिस्टेंट मिलता है।
यूजर्स इसकी मदद से ईमेल और फोटो में जानकारी ढूंढ सकते हैं, लिखने और एडिटिंग के काम कर सकते हैं और अलग-अलग ऐप में कई काम पूरे कर सकते हैं।
इसके अलावा Safari ब्राउजर में टैब व्यवस्थित करने, वेबसाइट पर कीमत घटने की जानकारी पाने और फोटो एडिटिंग जैसे कामों में भी Apple Intelligence मदद करेगा। हालांकि, कुछ AI फीचर्स की उपलब्धता भाषा और क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है।
भारत में कितनी कीमत और कब शुरू होगी बिक्री?
भारत में 14-inch MacBook Pro M6 की शुरुआती कीमत ₹2,39,900 रखी गई है। छात्रों और शिक्षकों के लिए Education Pricing के तहत इसकी कीमत ₹2,27,900 से शुरू होगी।
इसकी प्री-बुकिंग 28 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है, जबकि बिक्री और डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी।
नया MacBook Pro दो रंगों Space Black और Silver में उपलब्ध होगा। ग्राहक इसे Apple की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत स्टोर्स से खरीद सकेंगे।