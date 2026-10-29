iPhone की तरह MacBook Pro में भी टचस्क्रीन! मिलेंगे फोन वाले कई फीचर, कीमत कर देगी हैरान

Apple ने अपने पहले टचस्क्रीन MacBook Pro से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने बुधवार को आयोजित 'Pro and Tell' इवेंट में इस नए लैपटॉप को पेश किया। इसमें पहली बार टचस्क्रीन के साथ OLED डिस्प्ले, M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर दिए गए हैं। कंपनी ने इसके डिजाइन और सॉफ्टवेयर में भी कई बदलाव किए हैं। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपये रखी गई है और बिक्री 9 नवंबर से शुरू होगी।

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पहली बार मिलेगी टचस्क्रीन की सुविधा

MacBook की टचस्क्रीन से फोटो जूम, डॉक्यूमेंट स्क्रॉल और स्लाइड्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे। (Credit: apple.com)

नए MacBook Pro में सबसे बड़ा बदलाव इसकी टचस्क्रीन है। अब यूजर्स सीधे स्क्रीन पर उंगलियों से स्क्रॉल कर सकेंगे, तस्वीरों को जूम कर सकेंगे और स्क्रीन पर ड्रॉइंग भी कर पाएंगे।

टचस्क्रीन से 3D डिजाइन, ऐप टेस्टिंग और म्यूजिक कंट्रोल जैसे काम उंगलियों से कर सकेंगे। (Credit: apple.com)

यह फीचर खासकर डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे काम करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने कीबोर्ड और ट्रैकपैड की सुविधा भी बरकरार रखी है।

Dynamic Island से सर्च और म्यूजिक कंट्रोल, 12MP सेंटर स्टेज कैमरा वीडियो कॉल में फ्रेम में रखेगा। (Credit: apple.com)

इस बार MacBook में iPhone वाला Dynamic Island फीचर भी दिया गया है। इसकी मदद से स्क्रीन के ऊपर म्यूजिक कंट्रोल, सर्च और दूसरी जरूरी जानकारियां देखी जा सकेंगी।

OLED डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

MacBook Pro की नई OLED स्क्रीन में PROLED XDR डिस्प्ले और 2000 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस मिलेगी। (Credit: apple.com)

Apple ने नए MacBook Pro में PROLED XDR नाम का OLED डिस्प्ले दिया है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR कंटेंट के लिए 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी।

लैपटॉप में M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, ये चिप वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइनिंग और AI से जुड़े भारी काम आसानी से संभाल सकती हैं।

M5 Max चिप 3D VFX आर्टिस्ट, AI डेवलपर्स और फिल्म म्यूजिक कंपोजर्स के लिए दमदार परफॉर्मेंस देगी। (Credit: apple.com)

इसमें 16TB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा। साथ ही Wi-Fi 7, Bluetooth 6, तीन Thunderbolt 5 पोर्ट, HDMI और SD कार्ड स्लॉट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

24 घंटे की बैटरी, आधे घंटे में 50% चार्ज

Intel वाले MacBook Pro से 13 घंटे तक ज्यादा बैटरी बैकअप, 30 मिनट में 50% तक फास्ट चार्जिंग। (Credit: apple.com)

Apple का दावा है कि नया MacBook Pro एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकता है। फास्ट चार्जिंग की मदद से इसकी बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकती है।

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लैपटॉप में छह स्पीकर, तीन माइक्रोफोन और बेहतर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी ने इसका वजन भी पहले के मॉडल से कम किया है।

भारत में कितनी होगी कीमत?

भारत में नए MacBook Pro के 14 इंच मॉडल की कीमत 3,49,900 रुपये और 16 इंच मॉडल की कीमत 4,09,900 रुपये रखी गई है। दोनों मॉडल 9 नवंबर से उपलब्ध होंगे।

यह लॉन्च Apple की रणनीति में बड़ा बदलाव भी है। कंपनी लंबे समय तक लैपटॉप में टचस्क्रीन देने के खिलाफ रही थी। अब पहली बार MacBook Pro में सीधे स्क्रीन को छूकर काम करने की सुविधा दी गई है।