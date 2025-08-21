scorecardresearch
iPhone 17 के लॉन्च से पहले एप्पल का बड़ा ऐलान! मुंबई और दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु में खुलेगा तीसरा Apple Store

इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में अपना तीसरा आधिकारिक स्टोर Apple Hebbal लॉन्च करेगी। यह स्टोर फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया, बेल्लारी रोड, बय्यतरायणपुरा में खुल रहा है।

Gaurav Kumar
Aug 21, 2025
Apple

Apple Store: iPhone 17 के लॉन्च से पहले टेक जाइंट एप्पल ने बड़ी घोषणा की है। मुंबई और दिल्ली के बाद अब एप्पल भारत में अपना तीसरा ऑफिशियल स्टोर बेंगलुरु में खोलने जा रही है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में अपना तीसरा आधिकारिक स्टोर Apple Hebbal लॉन्च करेगी।

यह स्टोर फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया, बेल्लारी रोड, बय्यतरायणपुरा में खुल रहा है। इससे पहले Apple ने मुंबई में Apple BKC और दिल्ली में Apple Saket स्टोर्स खोले थे।

Apple Hebbal ग्राहकों को वही ग्लोबल रिटेल एक्सपीरियंस देगा जिसके लिए कंपनी जानी जाती है। यहां खरीदार iPhone, Mac, iPad और Apple Watch समेत पूरी प्रोडक्ट रेंज को एक्सप्लोर कर सकेंगे। Apple Specialists ग्राहकों को डिवाइस फीचर्स, ऑप्शंस और इस्तेमाल के बारे में गाइड करेंगे। 

स्टोर का बड़ा आकर्षण होगा ‘Today at Apple’ इवेंट। इन इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स में फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक, आर्ट और कोडिंग जैसे विषयों पर ग्राहकों को Apple डिवाइस और सॉफ्टवेयर के साथ हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। इन सत्रों के लिए ग्राहक ऑनलाइन रजिस्टर कर सकेंगे।

Apple Hebbal में खरीदारों को पर्सनलाइजेशन का विकल्प भी मिलेगा। चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर फ्री एंग्रेविंग सर्विस उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहक अपने डिवाइस को यूनिक बना सकेंगे। इसके अलावा, स्टोर में मौजूद Genius Bar पर Apple-ट्रेंड स्टाफ टेक्निकल सपोर्ट, रिपेयर और डिवाइस ट्रबलशूटिंग उपलब्ध कराएंगे।

खरीदारी को और सुविधाजनक बनाने के लिए स्टोर, डिलीवरी और इन-स्टोर पिकअप दोनों को ऑप्शन देगा। ग्राहक अगर Apple India की ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करते हैं, तो वे चाहें तो अपना ऑर्डर सीधे Hebbal स्टोर से ले सकते हैं।

भारत Apple के लिए बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग, दोनों ही स्तर पर तेजी से महत्वपूर्ण बाजार बन रहा है। ऐसे में बेंगलुरु में नया स्टोर लॉन्च कर कंपनी भारतीय ग्राहकों को नजदीक से वही ब्रांड अनुभव देने की कोशिश कर रही है, जो वह दुनिया के अन्य बाजारों में पेश करती है।

Aug 21, 2025