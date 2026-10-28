₹3 लाख के iPhone Duo में लॉन्च होते ही बड़ी खराबी! स्क्रीन पर दिखने लगीं लाइनें, Apple ने लिया बड़ा फैसला

एप्पल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ को लेकर नई परेशानी सामने आई है। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद फोन की स्क्रीन में खराबी की शिकायतें आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने महंगे फोन में आखिर क्या दिक्कत आ रही है और कंपनी इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

advertisement

आईफोन डुओ की स्क्रीन में क्या खराबी आई?

एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन डुओ 23 अक्टूबर को बिक्री के लिए आया था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद कुछ यूजर्स ने इसकी अंदर वाली स्क्रीन में खराबी की शिकायत की है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में फोन की स्क्रीन पर लाइनें दिखाई दे रही हैं।

कुछ यूजर्स का कहना है कि फोन के बीच वाले हिस्से, जहां से स्क्रीन मुड़ती है, वहां दरारें पड़ने लगी हैं। वहीं, कुछ लोगों ने फोन खोलते समय अजीब तरह की चरमराहट की आवाज आने की भी शिकायत की है।

इन शिकायतों के बाद फोन की मजबूती और लंबे समय तक इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

Apple ने मानी खराबी, बदलकर देगी नया फोन

स्क्रीन से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद एप्पल ने 26 अक्टूबर को इस मामले पर बयान जारी किया। कंपनी ने माना कि आईफोन डुओ के कुछ यूनिट्स की अंदर वाली स्क्रीन में समस्या आ रही है।

एप्पल के मुताबिक, यह परेशानी सीमित संख्या में डिवाइस में सामने आई है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जिन ग्राहकों के फोन में यह खराबी पाई जाएगी, उन्हें नया फोन दिया जाएगा।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि स्क्रीन में खराबी किस वजह से आ रही है।

₹2,99,900 का फोन, फिर भी स्क्रीन पर सवाल

भारत में आईफोन डुओ के 256 जीबी मॉडल की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। वहीं, अमेरिका में इसकी कीमत 1,999 डॉलर है।

23 अक्टूबर को बिक्री शुरू होते ही फोन को खरीदने के लिए एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन अब स्क्रीन में खराबी की खबरों ने इसकी मजबूती को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

आईफिक्सिट के फोन खोलकर किए गए विश्लेषण से संकेत मिला है कि दरारें स्क्रीन पर अलग-अलग जगह बनने के बजाय फोन के अंदर एक खास हिस्से के आसपास दिखाई दे रही हैं। इसमें फोन के हिंज यानी मोड़ने वाले हिस्से से जुड़ी संभावित समस्या की ओर भी इशारा किया गया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

खराब आईफोन डुओ कैसे बदलवाएं?

अगर आपके आईफोन डुओ की स्क्रीन पर लाइनें दिखाई दे रही हैं या बीच से दरार पड़ रही है, तो आप एप्पलकेयर से संपर्क कर सकते हैं।

advertisement

कंपनी ने प्रभावित ग्राहकों को रिप्लेसमेंट के लिए संपर्क करने की सलाह दी है। इस खास मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी फोन बनाते समय आई खराबी के मामले में नया फोन पाने के लिए एप्पलकेयर प्लस का एक्टिव सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं बताया गया है।

हालांकि, रिप्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, यह कंपनी की जांच और पात्रता की शर्तों पर निर्भर करेगा। इसलिए ग्राहकों को एप्पल से इसकी पुष्टि जरूर करनी चाहिए।