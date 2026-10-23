₹3 लाख के iPhone के लिए ऐसी दीवानगी! Apple ने अचानक 44% बढ़ाया टारगेट, सामने आई नई चुनौती

एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फोन की बुकिंग शुरू होते ही इसकी डिमांड उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। इसी को देखते हुए कंपनी ने फोन की सप्लाई का टारगेट बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, ज्यादा डिमांड के बीच फोन बनाने और समय पर ग्राहकों तक पहुंचाने की चुनौती भी सामने आ रही है। आइए जानते हैं कि इस फोन की डिमांड कितनी बढ़ी है और भारत में इसे खरीदने के लिए क्या करना होगा।

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1.4 करोड़ आईफोन भेजने की तैयारी

डिजिटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने आईफोन डुओ की शिपमेंट का टारगेट 97 लाख से बढ़ाकर 1.4 करोड़ यूनिट कर दिया है। यानी कंपनी ने अपना टारगेट करीब 44% बढ़ाया है। यह टारगेट अगले 12 महीनों के लिए है, सिर्फ 2026 के बचे हुए महीनों के लिए नहीं। हालांकि, यह अभी कंपनी का कथित टारगेट है, फोन की वास्तविक बिक्री का आंकड़ा नहीं।

आधे घंटे में जनवरी तक पहुंची डिलीवरी

आईफोन डुओ की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर से शुरू हुई थी। मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में बुकिंग शुरू होने के महज 30 मिनट के अंदर सभी वेरिएंट की अनुमानित डिलीवरी तारीख 25 जनवरी 2027 तक पहुंच गई। एप्पल ने भी फाइनेंशियल टाइम्स को दिए बयान में फोन की डिमांड को उम्मीद से कहीं ज्यादा बताया था।

फोन बनाने में आ सकती हैं मुश्किलें

डिमांड बढ़ने के बावजूद एप्पल के लिए इतने फोन बनाना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन की असेंबली, फोल्डेबल डिस्प्ले और हिंज यानी फोन को मोड़ने वाले हिस्से को बनाने में चुनौतियां आ सकती हैं।

डिजिटाइम्स का अनुमान है कि दुनियाभर में फोल्डेबल स्मार्टफोन की शिपमेंट 2026 में 25.7% और 2027 में 59.1% बढ़ सकती है। साल 2025 में यह बढ़ोतरी 7.4% थी।

भारत में कीमत ₹2,99,900 से शुरू

भारत में आईफोन डुओ के 256 जीबी वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है। फोन की बिक्री आज यानी 23 अक्टूबर से शुरू हो रही है।

गैजेट्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्च के दिन फोन खरीदने वाले ग्राहकों को एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर जाकर स्टोर पिकअप स्लॉट चेक करना होगा। बिना बुकिंग के सीधे स्टोर पहुंचने पर फोन मिलना जरूरी नहीं है।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि एप्पल के ग्लोबल शिपमेंट टारगेट बढ़ाने से भारत में फोन की उपलब्धता भी बढ़ेगी या नहीं।