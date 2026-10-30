iPhone Air 2 में मिल सकते हैं बड़े बदलाव! कैमरे से लेकर बैटरी तक होगा अपग्रेड, जानिए कब हो सकता है लॉन्च

Apple अपने पतले और हल्के स्मार्टफोन iPhone Air का नया मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले iPhone Air 2 में कंपनी कुछ ऐसे बदलाव कर सकती है, जिनसे फोन इस्तेमाल करने का अनुभव बेहतर होगा। खासकर कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और प्रोसेसर को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि, Apple ने अभी इस फोन को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। आइए जानते हैं कि नई रिपोर्ट में इसके अलग-अलग फीचर्स को लेकर क्या जानकारी मिली है।

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iPhone Air 2 में मिल सकते हैं दो 48MP कैमरे

GSMArena की रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्स्टर Digital Chat Station ने दावा किया है कि iPhone Air 2 में दो रियर कैमरे मिल सकते हैं। दोनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के हो सकते हैं। इनमें एक प्राइमरी वाइड-एंगल कैमरा और दूसरा अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा। मौजूदा iPhone Air में सिर्फ एक रियर कैमरा मिलता है। ऐसे में नया कैमरा सेटअप आने से यूजर्स बड़ी जगहों और चौड़े एंगल वाली तस्वीरें आसानी से ले सकेंगे।

डिस्प्ले में क्या होगा नया?

रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 में 6.55 इंच की फ्लैट OLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजोल्यूशन 1.5K+ होने की उम्मीद है। फोन में स्टैंडर्ड आस्पेक्ट रेशियो भी बरकरार रह सकता है। इन फीचर्स से स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है।

नए प्रोसेसर से बढ़ेगी फोन की परफॉर्मेंस

iPhone Air 2 में Apple का नया A20 सीरीज चिपसेट मिलने की उम्मीद है। यह प्रोसेसर 2nm प्रोसेस पर तैयार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सीरीज का चिपसेट iPhone 18 Pro सीरीज और iPhone Duo से भी जुड़ा है। नए प्रोसेसर से फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है।

बैटरी की परेशानी भी हो सकती है दूर

मौजूदा iPhone Air की बैटरी को लेकर यूजर्स की चिंता रही है। अब Apple नए मॉडल में बड़ी बैटरी दे सकता है। पहले आई एक रिपोर्ट में इसकी बैटरी कैपेसिटी करीब 3,500mAh या उससे ज्यादा होने की बात कही गई थी। हालांकि, ताजा रिपोर्ट में बैटरी का कोई सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है।

कितना पतला होगा नया iPhone?

पहले सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air 2 की मोटाई सिर्फ 5.2mm हो सकती है। इसमें Apple का N2 वायरलेस चिपसेट और C2 मॉडेम भी मिलने की उम्मीद है। फोन का डिजाइन पहले iPhone Air जैसा ही रह सकता है। यानी कंपनी पतले डिजाइन को बनाए रखते हुए हार्डवेयर में सुधार कर सकती है।

कब लॉन्च हो सकता है iPhone Air 2?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस स्मार्टफोन को 2027 की स्प्रिंग यानी बसंत के मौसम में लॉन्च कर सकता है। इसके साथ स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e भी पेश किए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च डेट, कीमत या फीचर्स की पुष्टि नहीं की है। इसलिए फिलहाल इन सभी जानकारियों को लीक्स और रिपोर्ट्स के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।