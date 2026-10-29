₹99,900 वाला iPhone 17 अब ₹58,000 से भी कम में! Croma के इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा?

अगर आप Apple का नया iPhone 17 खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत देखकर रुक गए थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन Croma अपने स्टोर पर iPhone 17 खरीदने का खास मौका दे रही है। स्टोर ऑफर के तहत ग्राहक इस फोन को ₹58,000 से कम की प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं। हालांकि, इस कीमत का फायदा उठाने के लिए ऑफर की शर्तें समझना जरूरी है।

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iPhone 17 पर कितनी हो रही बचत?

भारत में iPhone 17 के 256GB बेस वेरिएंट की लॉन्च कीमत ₹82,900 रखी गई थी। ऐसे में अगर ग्राहक Croma के स्टोर ऑफर के जरिए इसे ₹58,000 से कम में खरीदते हैं, तो उनकी कुल बचत लगभग ₹25,000 या उससे ज्यादा हो सकती है।

हालांकि, यह फोन की सामान्य बिक्री कीमत नहीं, बल्कि ऑफर के बाद मिलने वाली प्रभावी कीमत है। इसलिए खरीदारी से पहले यह जानना जरूरी है कि छूट किन शर्तों के तहत दी जा रही है।

कैसे मिलेगा ₹58,000 से कम में iPhone 17?

Croma का यह ऑफर उसके फिजिकल स्टोर पर उपलब्ध है। ग्राहकों को खरीदारी से पहले स्टोर पर जाकर बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट और अन्य लागू ऑफर्स की जानकारी लेनी चाहिए।

अगर ऑफर में पुराने स्मार्टफोन का एक्सचेंज शामिल है, तो मिलने वाली छूट फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। इसी तरह बैंक ऑफर का फायदा भी चुनिंदा कार्ड या पेमेंट विकल्पों पर मिल सकता है।

iPhone 17 में क्या है खास?

iPhone 17 में Apple की A19 चिप दी गई है। फोन में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का डुअल फ्यूजन कैमरा सिस्टम और सेल्फी के लिए 18MP का Center Stage फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका बेस वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ आता है।

कब तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा?

Croma का यह स्टोर ऑफर 11 नवंबर 2026 तक वैध है। ऐसे में iPhone 17 खरीदने की योजना बना रहे ग्राहक इस तारीख तक नजदीकी Croma स्टोर पर ऑफर की जानकारी ले सकते हैं।

ध्यान रहे कि अंतिम कीमत बैंक ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू और अन्य लागू शर्तों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए भुगतान करने से पहले स्टोर से पूरी कीमत और छूट का ब्रेकअप जरूर मांगें।