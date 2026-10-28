भारत में लॉन्च हुआ एप्पल का नया iMac M6...AI से लेकर ग्राफिक्स तक सबकुछ अपग्रेड

एप्पल ने भारत में अपना नया एम6 चिप वाला आईमैक लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 27 अक्टूबर को इस नए डेस्कटॉप को पेश किया। इसमें पहले से बेहतर परफॉर्मेंस, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स दिए गए हैं। नया आईमैक खासतौर पर छात्रों, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और रोजमर्रा के काम करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और खासियतें।

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पहले से कितनी तेज होगी परफॉर्मेंस?

नए आईमैक में एम6 चिप दी गई है, जिसमें 12-कोर तक सीपीयू और 12-कोर तक जीपीयू मिलता है। हर जीपीयू कोर में न्यूरल एक्सेलेरेटर दिया गया है, जिससे एआई से जुड़े काम तेजी से पूरे हो सकेंगे।

एप्पल का दावा है कि नया आईमैक पुराने इंटेल प्रोसेसर वाले लोकप्रिय मॉडल से 18 गुना तक तेज है। वहीं, एम4 मॉडल के मुकाबले इसकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस दोगुनी हो सकती है।

कंपनी के मुताबिक, एम1 मॉडल की तुलना में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करना 2.5 गुना तेज होगा। एआई से जुड़े कुछ काम एम1 के मुकाबले 12 गुना और एम4 के मुकाबले पांच गुना तक तेजी से पूरे हो सकेंगे।

एआई फीचर्स से क्या-क्या कर सकेंगे?

नए आईमैक में मैकओएस 27 गोल्डन गेट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी एआई के नए फीचर्स मिलते हैं।

यूजर्स मैसेज, ईमेल और फोटो आसानी से खोज सकेंगे। सिरी की मदद से लिखने और एडिटिंग जैसे काम भी किए जा सकेंगे। विजुअल इंटेलिजेंस स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को समझने में मदद करेगा।

सफारी ब्राउजर वेबसाइट पर कीमत घटने और प्रोडक्ट दोबारा स्टॉक में आने की जानकारी भी दे सकेगा। इसके अलावा फोटो एडिटिंग और शॉर्टकट ऑटोमेशन के लिए एआई फीचर्स मिलेंगे।

डिस्प्ले और कनेक्टिविटी में क्या खास?

नए आईमैक में 24 इंच की 4.5के रेटिना डिस्प्ले दी गई है, जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स है। इसमें 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा, तीन माइक्रोफोन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्पीकर मिलते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6 और चार थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तक का सपोर्ट दिया गया है। इसे दो बाहरी 6के डिस्प्ले से भी जोड़ा जा सकता है। नया आईमैक सात रंगों में उपलब्ध होगा।

भारत में कितनी कीमत और कब शुरू होगी बिक्री?

भारत में एप्पल आईमैक एम6 की शुरुआती कीमत 1,74,900 रुपये रखी गई है। इसमें 10-कोर सीपीयू और 10-कोर जीपीयू मिलता है। छात्रों के लिए इसकी कीमत 1,68,900 रुपये है।

वहीं, 12-कोर सीपीयू और 12-कोर जीपीयू वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 1,99,900 रुपये है। छात्रों को यह 1,87,900 रुपये में मिलेगा।

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नए आईमैक की प्री-बुकिंग 28 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि बिक्री 6 नवंबर से एप्पल स्टोर और अधिकृत रिटेलर्स के जरिए शुरू होगी। ग्राहक पुराने कंप्यूटर को ट्रेड-इन करके नए आईमैक की खरीद पर क्रेडिट भी पा सकेंगे।