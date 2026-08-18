एप्पल के नए एयरपॉड्स में आने वाला है बड़ा बदलाव, सिरी को मिलेगा पहले से ज्यादा स्मार्ट फीचर

एप्पल अपने नए एयरपॉड्स पर काम कर रहा है, जिसमें कैमरा फीचर दिया जा सकता है। यह फीचर सिरी को यूजर के आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। हाल ही में आए मैकओएस टाहो 26.7 रिलीज कैंडिडेट में एक वीडियो मिला है, जिसमें इन नए एयरपॉड्स के काम करने का तरीका दिखाया गया है। इस वीडियो से एप्पल के कैमरा वाले एयरपॉड्स की जानकारी पहले से ज्यादा साफ हुई है। इसी फीचर के जरिए एयरपॉड्स आसपास की चीजों को पहचानकर उन्हें याद रखने में मदद कर सकते हैं।

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वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति एयरपॉड्स के कैमरे के सामने एक किताब रखता है। कैमरा किताब के टाइटल को पहचानता है और वॉइसओवर बताता है कि विजुअल इंटेलिजेंस आसपास की चीजों को बाद में इस्तेमाल करने के लिए सेव करने लायक बना सकता है।

मैकओएस टाहो 26.7 में इस नए प्रोडक्ट का बी790 कोडनेम भी कई जगह मिला है। इससे पहले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन भी इस कोडनेम का जिक्र कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर में एक रेफरेंस एयरपॉड्स पर विजुअल इंटेलिजेंस सेटअप करने की ओर इशारा करता है।

बाल या रुकावट से प्रभावित हो सकता है कैमरा

लॉन्च से पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक इन एयरपॉड्स के कैमरे को सही तरीके से काम करने के लिए खुला रहना जरूरी होगा। अगर बाल या कोई दूसरी चीज कैमरे को ढकती है तो यूजर को अलर्ट मिल सकता है।

एप्पल ने इस फीचर को लेकर चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की रुकावट होने पर आसपास की चीजों को समझने की सटीकता कम हो सकती है। यानी एयरपॉड्स का कैमरा सिर्फ एक हार्डवेयर फीचर नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल एआई सिस्टम को बेहतर जानकारी देने के लिए किया जाएगा।

सिरी समझ पाएगी आपके आसपास की चीजें

इन कैमरा वाले एयरपॉड्स का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि सिरी यूजर के आसपास के माहौल को समझ सकेगी। यह फीचर सिर्फ फोटो लेने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि विजुअल इंटेलिजेंस सिस्टम को जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होगा।

उदाहरण के तौर पर अगर यूजर किसी किताब को एयरपॉड्स के सामने दिखाता है तो सिस्टम उसे पहचान सकता है और बाद में याद रखने के लिए सेव कर सकता है। इससे यूजर को बार बार फोन निकालने की जरूरत कम हो सकती है।

यह फीचर एयरपॉड्स को एक एआई आधारित पहनने वाला डिवाइस बना सकता है, जहां सिरी सिर्फ आवाज के जरिए नहीं बल्कि आसपास की चीजों को देखकर भी जवाब दे सकेगी।

सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद

रिपोर्ट्स के मुताबिक बी790 एयरपॉड्स को एप्पल सितंबर में लॉन्च कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इनकी लॉन्चिंग आईफोन 18 प्रो आईफोन 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन के साथ हो सकती है।

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हालांकि एप्पल ने अभी तक कैमरा वाले एयरपॉड्स को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और ना ही लॉन्च डेट की पुष्टि की है। वहीं बी790 प्रोजेक्ट एप्पल के एक पुराने बी798 कैमरा वाले एयरपॉड्स प्रोजेक्ट से अलग बताया जा रहा है, जिसे 2027 तक टालने की बात सामने आई थी।