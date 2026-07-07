आखिरकार खत्म हुआ iPhone यूजर्स का सबसे बड़ा इंतजार! Apple ने भारत में फिर शुरू की यह सुविधा

अगर आपने पिछले कुछ सालों में iPhone पर कोई ऐप खरीदा है या iCloud स्टोरेज का सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश की है, तो आपने जरूर देखा होगा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन गायब था। ऐसे में लोगों को UPI या नेट बैंकिंग का सहारा लेना पड़ता था।

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अब iPhone यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। Apple ने भारत में App Store और iCloud+ के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा फिर से शुरू कर दी है।

पहले कार्ड से पेमेंट क्यों बंद हो गई थी?

साल 2021-22 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड टोकनाइजेशन और ऑटोमैटिक पेमेंट (Recurring Payments) को लेकर नए नियम लागू किए थे।

टोकनाइजेशन का मतलब है कि आपका असली कार्ड नंबर किसी कंपनी के पास सेव नहीं होता। उसकी जगह एक सुरक्षित डिजिटल टोकन बनाया जाता है, जिससे कार्ड की जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहती है।

उस समय Apple का पेमेंट सिस्टम RBI के नए नियमों के मुताबिक तैयार नहीं था। इसी वजह से कंपनी को भारत में कार्ड पेमेंट बंद करनी पड़ी थी।

अब क्या बदला है?

Apple ने अपने पेमेंट सिस्टम में जरूरी बदलाव कर दिए हैं और अब वह RBI के नियमों का पालन कर रही है।

इसके तहत:

कार्ड से जुड़ा डेटा भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा।

ऑटो-रिन्यू होने वाले सब्सक्रिप्शन का पैसा कटने से करीब 24 घंटे पहले यूजर को नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सब्सक्रिप्शन रद्द कर सके।

अभी कैसे काम कर रही है यह सुविधा?

फिलहाल यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है।

अभी:

Visa और Mastercard के डेबिट व क्रेडिट कार्ड जोड़े जा सकते हैं।

RuPay कार्ड का सपोर्ट भी जल्द आने की उम्मीद है।

कार्ड के जरिए Apple Account में पैसे जोड़े जा सकते हैं और उसी बैलेंस से App Store और iCloud का भुगतान किया जा सकता है।

अभी टेस्टिंग के दौरान Apple ID के साथ कम से कम एक UPI अकाउंट लिंक होना भी जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर बैकअप पेमेंट किया जा सके।

क्या भारत में Apple Pay भी आने वाला है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ App Store तक सीमित नहीं है। इसे भारत में Apple Pay लॉन्च करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि Apple, HDFC Bank, ICICI Bank और Axis Bank जैसे बड़े बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में भारतीय iPhone यूजर्स को Apple Pay की सुविधा भी मिल सकती है।