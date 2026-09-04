Apple का सबसे बड़ा Upgrade या सबसे महंगा आईफोन? 18 प्रो लॉन्च से पहले खुला बड़ा राज

Apple के नए आईफोन का इंतजार हर साल टेक फैंस के साथ-साथ उन लोगों को भी रहता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए एक प्रीमियम फोन खरीदना चाहते हैं। अब कंपनी 9 सितंबर को अपने बड़े इवेंट में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स पेश करने की तैयारी में है।

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लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ नए फीचर्स की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईफोन 18 प्रो की कीमत भारतीय खरीदारों के लिए और बढ़ने वाली है।

डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं लेकिन छोटे Upgrade खास होंगे

रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स में Apple अपने मौजूदा डिजाइन को बरकरार रख सकता है। दोनों मॉडल में 6.3 इंच और 6.9 इंच डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।

हालांकि कंपनी स्क्रीन और कैमरा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। नए मॉडल में पतला Dynamic Island और ज्यादा बेहतर LTPO+ डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जिससे बैटरी की खपत कम हो सकती है।

कैमरा में मिलेगा बड़ा Upgrade

आईफोन 18 प्रो सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कैमरा हो सकता है। Apple कथित तौर पर पहली बार ऐसा कैमरा सिस्टम ला सकता है जिसमें Variable Aperture तकनीक होगी।

इससे यूजर फोटो लेते समय रोशनी और depth control को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। प्रो मैक्स मॉडल में 6x optical zoom और प्रो मॉडल में 5x optical zoom मिलने की उम्मीद है।

दोनों फोन में 48MP triple camera setup और 18MP Center Stage front camera मिलने की संभावना है।

2nm Chip और AI पर Apple का बड़ा दांव

नए आईफोन में Apple का नया A20 Pro chip मिल सकता है, जो कंपनी का पहला 2nm process पर आधारित चिपसेट हो सकता है।

इससे फोन की speed, battery efficiency और AI performance बेहतर होने की उम्मीद है। Apple Intelligence जैसे AI फीचर्स को ज्यादा ताकत देने के लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

आईफोन 18 प्रो मैक्स में बड़ी बैटरी मिलने की भी उम्मीद है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को फायदा मिल सकता है।

भारतीय खरीदारों के लिए सबसे बड़ा सवाल कीमत

Apple के नए आईफोन की कीमत इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। दुनियाभर में memory chips की बढ़ती मांग और महंगे components के कारण कीमत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

भारत में आईफोन 17 प्रो की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 और आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत ₹1,49,900 थी।

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ऐसे में अनुमान है कि आईफोन 18 प्रो की कीमत करीब ₹1,39,900 से ₹1,44,900 तक जा सकती है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स मॉडल ₹1,54,900 या उससे ज्यादा का हो सकता है।

यानी आम खरीदारों के लिए यह बड़ा निवेश होगा, लेकिन Apple फैंस और premium smartphone buyers के लिए नए AI, कैमरा और performance upgrades इसे आकर्षक बना सकते हैं।