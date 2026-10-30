Claude AI अब खुद करेगा चैट की निगरानी, खतरनाक बातचीत की देगा जानकारी! जानिए Anthropic का नया सेफ्टी सिस्टम कैसे करेगा काम

AI चैटबॉट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग इससे रोजमर्रा के सवाल पूछने से लेकर कई मुश्किल कामों में मदद ले रहे हैं। लेकिन AI का गलत इस्तेमाल रोकना भी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए Anthropic ने अपने Claude AI में एक नया सेफ्टी सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम कैसे काम करता है, किन बातचीत पर नजर रखता है और यूजर्स पर इसका क्या असर होगा, आइए समझते हैं।

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Claude AI खुद कैसे पहचानेगा खतरनाक बातचीत?

Anthropic ने अपने नए सिस्टम को Self-Assessment नाम दिया है। कंपनी की ऑफिशियल रिसर्च के मुताबिक, Claude किसी यूजर को जवाब देने के तुरंत बाद खुद उस बातचीत की जांच करता है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि कहीं बातचीत में कोई नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि तो शामिल नहीं है।

यह सिस्टम उन संदिग्ध बातचीत को भी पहचान सकता है, जो कंपनी के मौजूदा सेफ्टी क्लासिफायर की तय कैटेगरी में नहीं आती हैं।

संदिग्ध बातचीत मिलने पर क्या होगा?

अगर Claude को कोई बातचीत संदिग्ध लगती है, तो वह उसका छोटा सा असेसमेंट तैयार करता है। इसमें बातचीत को फ्लैग करने की वजह, संभावित खतरे की कैटेगरी, उसकी प्रायोरिटी और यह जानकारी शामिल हो सकती है कि Claude ने यूजर की रिक्वेस्ट मानने से इनकार किया था या नहीं।

यह असेसमेंट यूजर को दिखाई नहीं देता। कंपनी इसका इस्तेमाल अतिरिक्त निगरानी और बाद में जांच के लिए करती है।

कितनी बातचीत की हो रही निगरानी?

Anthropic के मुताबिक, यह सिस्टम जून से काम कर रहा है। फिलहाल Claude के ग्लोबल ट्रैफिक के बड़े हिस्से पर इसका इस्तेमाल हो रहा है।

कंपनी ने बताया कि Claude Fable 5 के बाद नहीं, बल्कि Fable 5 से जारी हर Claude मॉडल में यह सुविधा उपलब्ध है।

खतरनाक बातचीत पहचानने में कितना सफल?

Anthropic के मुताबिक, Claude Fable 5 पर यह सिस्टम उन संभावित खतरनाक बातचीत में से 78% को पहचान लेता है, जिन्हें ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करने वाला क्लासिफायर फ्लैग करता है।

वहीं, हाई-प्रायोरिटी बातचीत के मामले में यह आंकड़ा 94% तक पहुंच जाता है। कंपनी ने इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट 1% बताया है। यानी कुछ सामान्य बातचीत भी गलती से संदिग्ध मानी जा सकती हैं।

क्या Claude अपने आप यूजर को ब्लॉक करेगा?

नहीं। Anthropic का कहना है कि फिलहाल यह एक पैसिव मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका काम सिर्फ संदिग्ध बातचीत की पहचान करना है, न कि यूजर को अपने आप ब्लॉक करना।

किसी बातचीत को फ्लैग करने का मतलब यह भी नहीं है कि यूजर ने कंपनी की पॉलिसी तोड़ी है। जरूरत पड़ने पर मामले की जांच इंसान कर सकते हैं। नुकसान पहुंचाने वाली रिक्वेस्ट रोकने के लिए कंपनी के मौजूदा रियल-टाइम सेफ्टी सिस्टम काम करते रहेंगे।

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क्या यूजर्स का अतिरिक्त डेटा लिया जाएगा?

Anthropic के मुताबिक, इस सिस्टम के जरिए यूजर्स का कोई अतिरिक्त डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता। यह सिर्फ उन बातचीत की जांच करता है, जिन्हें Claude पहले ही प्रोसेस कर चुका है।

हालांकि, कंपनी की लागू पॉलिसी के तहत फ्लैग की गई बातचीत को जांच के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

कंपनी ने यह भी माना है कि सिस्टम पूरी तरह सटीक नहीं है। खासकर जब कोई जानबूझकर सेफ्टी नियमों को बायपास करने की कोशिश करता है, तब कुछ खतरनाक बातचीत इसकी पकड़ से बच सकती हैं।