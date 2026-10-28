AI का ज्यादा इस्तेमाल करने से नहीं बढ़ती प्रोडक्टिविटी! Amazon ने इंजीनियर्स को दी चेतावनी, जानें क्या है वजह

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल अब बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में तेजी से बढ़ रहा है। खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोडिंग और दूसरे कामों में एआई से मदद मिल रही है। लेकिन क्या एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने का मतलब बेहतर काम करना भी है? इसी सवाल को लेकर अमेजन ने अपने इंजीनियर्स को नई सलाह दी है। आइए जानते हैं कि कंपनी ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या वजह है।

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एआई के ज्यादा इस्तेमाल पर अमेजन ने क्या कहा?

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन ने सितंबर में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नई एआई गाइडलाइंस जारी की थीं। इन्हें 27 अक्टूबर को कंपनी की वेबसाइट पर भी पब्लिश किया गया।

कंपनी का कहना है कि सिर्फ एआई का ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा कोड लिखना या एआई टूल्स को बार-बार चलाना बेहतर प्रोडक्टिविटी का सबूत नहीं है। इससे खर्च बढ़ सकता है और काम बेवजह मुश्किल हो सकता है।

क्या है टोकनमैक्सिंग और क्यों बढ़ी चिंता?

दरअसल, एआई को सवाल पूछने या कोड लिखने के लिए जो जानकारी दी जाती है, उसे छोटे-छोटे हिस्सों में प्रोसेस किया जाता है। इन्हें टोकन कहा जाता है। ज्यादा टोकन इस्तेमाल होने का मतलब ज्यादा खर्च भी हो सकता है।

टोकनमैक्सिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा एआई टोकन इस्तेमाल करना है। कुछ कर्मचारी कंपनी की इंटरनल रैंकिंग में ऊपर आने या ज्यादा एआई इस्तेमाल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं।

अमेजन ने मई में अपनी एक इंटरनल लीडरबोर्ड बंद कर दी थी, क्योंकि कर्मचारी ज्यादा टोकन खर्च करके रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, कंपनी ने कर्मचारियों के टोकन इस्तेमाल पर कोई लिमिट नहीं लगाई है।

अमेजन कैसे मापेगा कर्मचारियों का काम?

अमेजन वेब सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट और डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर मार्क ब्रूकर ने सीएनबीसी को बताया कि कंपनी अब फीचर वेलोसिटी पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब है कि नए प्रोडक्ट कितनी तेजी से लॉन्च हो रहे हैं और उनमें किए गए बदलाव कितने सफल हैं।

कंपनी ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी के काम में मौजूदा एआई टूल्स से फायदा नहीं मिल रहा, तो इसे उसकी नाकामी नहीं माना जाएगा।

एआई पर बढ़ते खर्च ने कंपनियों की चिंता क्यों बढ़ाई?

मिंट के मुताबिक, आईबीएम की एक रिपोर्ट में बताया गया कि टोकनमैक्सिंग का चलन 2026 की शुरुआत में चरम पर पहुंचने के बाद घटने लगा। इसकी वजह बढ़ता खर्च और काम में सीमित सुधार था।

उबर ने मई में बताया था कि उसका पूरे 2026 का एआई बजट अप्रैल के आखिर तक खर्च हो चुका था। कंपनी के लिए यह समझना मुश्किल था कि ज्यादा टोकन खर्च करने से ग्राहकों के लिए बेहतर फीचर्स और इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी में कितना सुधार हुआ।

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अमेजन का संदेश साफ है कि एआई का इस्तेमाल कितना हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है कि उससे काम कितना बेहतर हुआ।