Amazon ने लॉन्च किए 5 नए Alexa डिवाइस! अब सिर्फ आवाज से होंगे घर के कई काम

टेक कंपनी Amazon ने अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाते हुए Alexa से चलने वाले 5 नए डिवाइस पेश किए हैं। इनमें नए Echo स्पीकर, स्मार्ट अलार्म क्लॉक, डिजिटल फोटो फ्रेम और बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट डिस्प्ले शामिल है। कंपनी ने इन डिवाइस को 28 अक्टूबर को पेश किया। इनकी खासियत यह है कि अब Alexa सिर्फ आवाज से दिए गए छोटे-मोटे निर्देश ही नहीं मानेगा, बल्कि मुश्किल सवालों का जवाब देने और कई काम एक साथ करने में भी मदद करेगा। हालांकि, भारत में इनकी कीमत और उपलब्धता को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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Echo Dot में मिलेगा बेहतर साउंड और Wi-Fi कवरेज

नए Echo Dot की कीमत 99.99 डॉलर यानी करीब 9,500 रुपये रखी गई है। इसमें स्मार्ट होम हब और eero Wi-Fi एक्सटेंडर दिया गया है, जो मौजूदा नेटवर्क का कवरेज 1,000 वर्ग फुट तक बढ़ा सकता है। इसका AZ3 चिप AI से जुड़े काम डिवाइस पर ही प्रोसेस कर सकता है। कंपनी के मुताबिक, इसमें पिछले मॉडल के मुकाबले 50% ज्यादा बेस मिलेगा। इसका Kids एडिशन करीब 10,500 रुपये से शुरू होता है।

Echo Studio में कैमरे से मिलेगी मदद

Echo Studio with Home Camera की कीमत करीब 24,000 रुपये है। इसमें Dolby Atmos ऑडियो और कैमरा दिया गया है। इसकी मदद से Alexa सामने रखी चीजों को पहचान सकता है। उदाहरण के लिए, यह बोर्ड गेम के नियम समझा सकता है या सीरियल के डिब्बे पहचानकर दोबारा ऑर्डर करने में मदद कर सकता है। Alexa ऐप से कमरे को दूर बैठकर भी देखा जा सकता है।

Echo Time नींद के हिसाब से जगाएगा

Amazon का नया Echo Time स्मार्ट अलार्म क्लॉक करीब 19,000 रुपये का है। यह नींद के हल्के चरण को पहचानकर तय अलार्म के आसपास 10 से 60 मिनट की अवधि में जगा सकता है। इसकी स्क्रीन धीरे-धीरे रोशन होती है, जिससे सूरज निकलने जैसा अनुभव मिलता है। Kids एडिशन की कीमत करीब 20,000 रुपये है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Alexa Photo Frame में आवाज से खोजें तस्वीरें

Alexa Photo Frame में 10 इंच की एंटी-ग्लेयर टचस्क्रीन है। यह Amazon Photos से तस्वीरें अपने आप सिंक करता है। यूजर Alexa से किसी व्यक्ति, पालतू जानवर या यात्रा की तस्वीरें खोजने को कह सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 19,000 रुपये है, जबकि लकड़ी के फ्रेम वाला मॉडल करीब 22,000 रुपये से शुरू होता है।

Echo Show 16 में बड़ी स्क्रीन और Fire TV

नए Echo Show 16 में 16 इंच की Full HD स्क्रीन, बिल्ट-इन Fire TV, अपनी पसंद के मुताबिक होम स्क्रीन और नाइट विजन वाला कैमरा मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 47,600 रुपये है। करीब 54,000 रुपये वाला Nanomatte मॉडल स्क्रीन की चमक और रिफ्लेक्शन को 90% से ज्यादा कम करता है।

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Amazon के मुताबिक, नया Alexa कई चरणों वाले काम संभाल सकता है और बातचीत को Cards में व्यवस्थित कर सकता है। हालांकि, कुछ सुविधाओं के लिए Alexa+ सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा, जिसके फायदे अलग-अलग बाजारों में अलग हो सकते हैं।