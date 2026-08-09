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Newsटेक्नोलॉजीAmazon Great Freedom Sale 2026: 63,990 रुपये से शुरू ये 5 लैपटॉप, फीचर्स और कीमत देखकर करें खरीदारी

Amazon Great Freedom Sale 2026: 63,990 रुपये से शुरू ये 5 लैपटॉप, फीचर्स और कीमत देखकर करें खरीदारी

अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 में लैपटॉप खरीदने वालों के लिए कई अच्छे ऑप्शंस पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपका काम ऑफिस, कंटेंट क्रिएशन या हैवी मल्टीटास्किंग से जुड़ा है, तो सेल में इन 5 लैपटॉप्स पर नजर डाल सकते हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 9, 2026 15:22 IST
AI generated image

In Short

  • एचपी ओम्नीबुक 5 की कीमत 88,225 रुपये से घटकर अमेजन सेल में 78,990 रुपये हो गई है।
  • लेनोवो थिंकबुक 16 की कीमत 89,990 रुपये और एएसयूएस वीवोबुक 15 की कीमत 63,990 रुपये है।
  • एएसयूएस जेनबुक 14 की कीमत 1,17,990 रुपये है, जबकि एचपी 14 की इफेक्टिव कीमत 80,990 रुपये बताई गई है।

Amazon Great Freedom Sale 2026: अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 शुरू हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर कई डिस्काउंट मिल रहे हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ लैपटॉप पर भी कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशन या हैवी मल्टीटास्किंग के लिए नया वर्कस्टेशन लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इन 5 ऑप्शंस पर नजर डाल सकते हैं।

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एचपी ओम्नीबुक 5

एचपी ओम्नीबुक 5 में 14 इंच का 2के ओलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन एक्स1-26-100 प्रोसेसर के साथ 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रैम और 1 टीबी इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसकी ओरिजिनल कीमत 88,225 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में इसे 78,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

लेनोवो थिंकबुक 16

लेनोवो थिंकबुक 16 में 16 इंच का डब्ल्यूयूएक्सजीए डिस्प्ले मिलता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185एच प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स दिया गया है। यह हैवी एप्लिकेशन्स और मल्टीटास्किंग जैसे कामों के लिए बनाया गया है। सेल में इसकी कीमत 89,990 रुपये है।

एएसयूएस वीवोबुक 15

एएसयूएस वीवोबुक 15 में 15.6 इंच का एफएचडी डिस्प्ले और बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड के साथ न्यूम-की दिया गया है। इसमें इंटेल कोर आई5-13420एच प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स मिलता है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक और 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज भी दिया गया है। इसकी डिस्काउंटेड कीमत 63,990 रुपये है।

एचपी 14

एचपी 14 में इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125एच प्रोसेसर, 24 जीबी डीडीआर5 रैम और 1 टीबी पीसीआईई एनवीएमई एसएसडी मिलता है। इसमें 14 इंच का फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और इंटेल आर्क ग्राफिक्स दिया गया है। यह विंडोज 11 होम पर चलता है। इसकी इफेक्टिव कीमत 80,990 रुपये है।

एएसयूएस जेनबुक 14

एएसयूएस जेनबुक 14 में इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225एच चिपसेट के साथ इंटेल एआई बूस्ट एनपीयू दिया गया है। इसमें 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रैम और 1 टीबी पीसीआईई 4.0 एसएसडी मिलता है। लैपटॉप में 3के ओलेड टचस्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें विंडोज 11 होम, ऑफिस होम 2024 और एक साल का माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक प्लान भी मिलता है। सेल में इसकी कीमत 1,17,990 रुपये है।

किस बजट में कौन सा लैपटॉप?

अगर आपका बजट करीब 64,000 रुपये है तो एएसयूएस वीवोबुक 15 एक ऑप्शन है। 78,990 रुपये में एचपी ओम्नीबुक 5 और 80,990 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर एचपी 14 भी देखे जा सकते हैं। वहीं ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और ओलेड टचस्क्रीन चाहिए तो एएसयूएस जेनबुक 14 1,17,990 रुपये में उपलब्ध है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 9, 2026