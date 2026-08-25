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Newsटेक्नोलॉजीभारत में बढ़ेगी AI कंप्यूटिंग की ताकत, Nvidia को मिला बड़ा ऑर्डर

भारत में बढ़ेगी AI कंप्यूटिंग की ताकत, Nvidia को मिला बड़ा ऑर्डर

भारत की AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी AM Intelligence ने Nvidia के 9,000 Vera Rubin सिस्टम का बड़ा ऑर्डर दिया है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 8 अरब डॉलर की योजना के तहत AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ा रही है। जानिए इस डील से भारत के AI डेटा सेंटर सेक्टर को क्या बढ़त मिल सकती है।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 25, 2026 19:35 IST
AI Generated Image

In Short

  • AM Intelligence ने Nvidia के 9,000 Vera Rubin सिस्टम का ऑर्डर दिया है।
  • कंपनी 8 अरब डॉलर की योजना के तहत 1 गीगावॉट कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करना चाहती है।
  • पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करें और समय-समय पर इसकी समीक्षा करके जरूरत के हिसाब से रीबैलेंस करें।

भारत की AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी AM Intelligence ने Nvidia के 9,000 Vera Rubin सिस्टम का ऑर्डर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एशिया में इस एडवांस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को अपनाने वाली शुरुआती कंपनियों में शामिल होना चाहती है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने मंगलवार को बताया कि इन सिस्टम से लैस सर्वर अगले साल दक्षिण भारत में शुरू किए जाने की योजना है।

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AI कंपनियों और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलेगी क्षमता

AM Intelligence के मुताबिक उसके ग्राहकों में बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स AI लैब्स और भारत में अपने AI मॉडल तैयार करने वाली संस्थाएं शामिल हैं।

फिलहाल Nvidia के हाई एंड कंप्यूट क्लस्टर की सप्लाई काफी कम है। Microsoft Google और Amazon जैसी कंपनियों की AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए बढ़ती मांग के कारण कई साल तक का बैकलॉग बन रहा है।

8 अरब डॉलर की बड़ी योजना का हिस्सा

AM Intelligence ने यह ऑर्डर अपनी करीब 8 अरब डॉलर की बड़ी योजना के तहत दिया है। कंपनी का लक्ष्य 1 गीगावॉट कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करना है।

AM Intelligence उस ग्रुप का हिस्सा है जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी Greenko Group Plc का मालिक है। हैदराबाद की सुविधा को ट्रिलियन पैरामीटर AI मॉडल और अगली पीढ़ी के एजेंटिक AI एप्लिकेशन चलाने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।

भारत समेत 4 देशों को मिलेगी कंप्यूटिंग क्षमता

Greenko Group के फाउंडर और प्रेसिडेंट महेश कोल्ली ने बताया कि कंपनी भारत अमेरिका फिनलैंड और मलेशिया के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराएगी।

उनके मुताबिक शुरुआती क्षमता एक अमेरिकी ग्राहक पहले ही खरीद चुका है। हालांकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के कारण ग्राहक का नाम नहीं बताया गया है।

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कोल्ली ने कहा कि ग्राहक कंप्यूटिंग क्षमता के लिए तेजी से तलाश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अंडरसी केबल्स की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत में मौजूद AI कंप्यूट का करीब 300 मिलीसेकंड की लेटेंसी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं।

सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी को कंपनी ने बताया ताकत

AM Intelligence के लिए सबसे बड़ा फायदा ग्रुप की कम लागत वाली रिन्यूएबल पावर तक पहुंच है। कोल्ली के मुताबिक AI कंप्यूटिंग में एनर्जी की कीमत बहुत अहम होती है और कंपनी खुद को दुनिया के कम लागत वाले AI कंप्यूटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों में गिनती है।

2030 तक 5GW क्षमता का लक्ष्य

कंपनी अपनी विस्तार योजना के लिए डेट और इक्विटी दोनों के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। ग्रुप का लक्ष्य 2030 तक भारत यूरोप और दूसरे क्षेत्रों में कुल 5GW डेटा सेंटर क्षमता तैयार करना है।

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जापान भी Nvidia के अगली पीढ़ी के Rubin चिप्स खरीदने की योजना बना रहा है जहां पहला ऐसा डेटा सेंटर जून 2028 में शुरू होने की उम्मीद है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 25, 2026