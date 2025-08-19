Airtel Free Apple Music Subscription: भारती एयरटेल अब अपने प्रीपेड ग्राहकों को Apple Music का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही है। Perplexity Pro का सब्सक्रिप्शन फ्री में देने के बाद एयरटेल की इस पेशकश से कंपनी ने डिजिटल ऑफरिंग्स का दायरा बढ़ाया है।

अब तक यह सुविधा केवल पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड यूजर्स तक सीमित थी, लेकिन अब यह बेनिफिट प्रीपेड यूजर को भी मिल रही है।

एयरटेल अपने प्रीपेड यूजर्स को 6 महीने तक Apple Music का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है। 6 महीने पूरे होने के बाद, अगर यूजर इस सर्विस को आगे भी चलाना चाहते हैं, तो उन्हें Apple Music का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

6 महीने फ्री में Apple Music सब्सक्रिप्शन पाने के लिए:

सबसे पहले अपने फोन में Google Play Store से Airtel Thanks ऐप डाउनलोड करें।



फिर ऐप में साइन इन करें और नीचे स्क्रॉल करके "Curated for you" सेक्शन में जाएं।



यहां आपको "6 महीने तक Apple Music फ्री" वाला बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें।



ऑफर एक्टिव करने के लिए आपको अपने Apple अकाउंट से साइन इन करना होगा और एक पेमेंट तरीका (payment method) जोड़ना होगा।

एयरटेल लगातार टेलीकॉम सेवाओं को प्रीमियम कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़कर ग्राहकों को लुभा रहा है। फरवरी 2025 में कंपनी ने पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए Apple TV+ और Apple Music की सुविधा शुरू की थी। इसके अलावा, एयरटेल 25 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे Netflix, JioHotstar, Zee5, SonyLIV, Lionsgate Play और क्षेत्रीय ऐप्स (Hoichoi, SunNxt, Aha) के साथ भी पैक लॉन्च कर चुकी है।

उदाहरण के तौर पर कंपनी का ₹279 का प्रीपेड प्लान एक महीने की वैधता के साथ Netflix Basic, JioHotstar, Zee5 और Airtel Xstream Play Premium की सुविधा देता है। वहीं, ₹598 का प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा, कॉलिंग और ओटीटी एक्सेस 28 दिन तक देता है।

एआई और प्रोडक्टिविटी सेवाओं पर भी फोकस

मनोरंजन के अलावा एयरटेल अब प्रोडक्टिविटी सर्विस पर भी ध्यान दे रही है। जुलाई 2025 में कंपनी ने करीब ₹17,000 के एनुअल फीस वाले Perplexity Pro का एक्सेस मुफ्त दिया था, जिसमें एडवांस्ड एआई मॉडल्स, फाइल अपलोड और इमेज जेनरेशन शामिल है।

यूजर्स के लिए फायदे

अगर यह ऑफर व्यापक स्तर पर लागू होता है तो एयरटेल के प्रीपेड ग्राहकों के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है। छह महीने का ट्रायल न केवल एयरटेल के प्लान्स का मूल्य बढ़ाएगा बल्कि Apple को भी ट्रायल के बाद पेड सब्सक्राइबर्स जोड़ने में मदद करेगा। ग्राहक अपने Airtel Thanks ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं कि यह ऑफर उनके नंबर पर उपलब्ध है या नहीं।