YouTube पर विज्ञापनों से मिलेगा छुटकारा! Airtel लेकर आया ₹200 का खास प्लान, साथ में 30GB डेटा भी

अगर आप एयरटेल का प्रीपेड सिम इस्तेमाल करते हैं और यूट्यूब पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एयरटेल ने यूट्यूब के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत प्रीपेड ग्राहकों को एक खास रिचार्ज पर यूट्यूब प्रीमियम का फायदा मिलेगा। इस ऑफर में ग्राहकों को बिना विज्ञापन के वीडियो देखने की सुविधा के साथ एक्स्ट्रा इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा।

advertisement

₹200 के रिचार्ज में क्या-क्या मिलेगा?

एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ₹200 का OTT टॉप-अप पेश किया है। इस पैक में ग्राहकों को यूट्यूब प्रीमियम की सुविधा के साथ 30GB अतिरिक्त डेटा मिलेगा।

इसका मतलब है कि ग्राहक अपने मौजूदा प्रीपेड प्लान के साथ यह टॉप-अप लेकर अतिरिक्त डेटा और यूट्यूब प्रीमियम के फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं।

हालांकि, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए एयरटेल नंबर पर एक एक्टिव प्रीपेड रिचार्ज होना जरूरी है।

YouTube Premium में मिलेंगे ये खास फीचर्स

यूट्यूब प्रीमियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वीडियो देखते समय विज्ञापन नहीं आते। यानी ग्राहक बिना बार-बार विज्ञापन आने की परेशानी के अपने पसंदीदा वीडियो देख सकते हैं।

इसके अलावा बैकग्राउंड प्ले की सुविधा भी मिलेगी। इससे फोन पर दूसरा ऐप इस्तेमाल करते समय या स्क्रीन बंद होने पर भी वीडियो का ऑडियो चलता रहेगा।

ग्राहक वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकेंगे। साथ ही इस ऑफर में यूट्यूब म्यूजिक प्रीमियम भी शामिल है, जिससे बिना विज्ञापन के गाने सुने जा सकेंगे।

कैसे मिलेगा YouTube Premium का फायदा?

एयरटेल के मुताबिक, ग्राहक एयरटेल ऐप के जरिए यूट्यूब प्रीमियम का फायदा क्लेम कर सकते हैं।

इसके लिए एयरटेल ऐप में जाकर 'Rewards & OTTs' सेक्शन खोलना होगा। यहां से ग्राहक अपने पात्र ₹200 OTT टॉप-अप से जुड़े यूट्यूब प्रीमियम ऑफर को क्लेम कर सकते हैं।

यह सुविधा उन प्रीपेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिनके नंबर पर पहले से कोई एक्टिव रिचार्ज मौजूद है।

एयरटेल और यूट्यूब की इस साझेदारी से ग्राहकों को एक ही टॉप-अप में अतिरिक्त इंटरनेट डेटा, वीडियो स्ट्रीमिंग और म्यूजिक से जुड़े कई फायदे मिलेंगे।

हालांकि, कंपनी की दी गई जानकारी में यूट्यूब प्रीमियम की वैधता और 30GB अतिरिक्त डेटा की इस्तेमाल अवधि स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में रिचार्ज करने से पहले एयरटेल ऐप पर ऑफर की पूरी शर्तें देखना बेहतर होगा।