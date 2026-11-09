हर रिचार्ज पर मिलेगा डबल फायदा? Airtel ने ₹349 और ₹399 वाले प्लान पर शुरू की खास डील

टेलीकॉम कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की होड़ तेज होती दिख रही है। हाल ही में Reliance Jio ने अपने कुछ ग्राहकों के लिए Buy 1 Get 1 रिचार्ज ऑफर पेश किया था। अब खबर है कि Airtel भी इसी तरह का ऑफर दे रहा है। अगर आप Airtel का प्रीपेड सिम इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के दो रिचार्ज प्लान पर एक अतिरिक्त रिचार्ज मुफ्त मिलने का ऑफर दिखाई दे रहा है।

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₹349 और ₹399 के प्लान पर क्या है ऑफर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Airtel के ₹349 और ₹399 वाले प्रीपेड प्लान पर Buy 1 Get 1 ऑफर दिखाई दे रहा है। यह ऑफर Airtel Thanks ऐप पर कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिल सकता है।

इसके तहत अगर कोई योग्य ग्राहक ₹349 या ₹399 का रिचार्ज करता है, तो उसे उसी कीमत का एक और रिचार्ज बिना अतिरिक्त पैसे दिए मिल सकता है।

आमतौर पर दोनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की होती है। अगर मुफ्त मिलने वाला दूसरा रिचार्ज भी 28 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी देता है, तो ग्राहक कुल 56 दिनों तक सर्विस का फायदा उठा सकता है।

₹349 वाले प्लान में क्या-क्या मिलता है?

Airtel के ₹349 वाले प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 1.5GB डेटा दिया जाता है।

योग्य ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन शामिल है।

₹399 वाले प्लान में क्या है खास?

Airtel के ₹399 वाले प्लान में भी 28 दिनों की वैलिडिटी और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलती है।

इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें बिना किसी डेली डेटा लिमिट के अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिलता है।

अगर Buy 1 Get 1 ऑफर के तहत दोनों प्लान में 56 दिनों की कुल वैलिडिटी मिलती है, तो ₹349 वाले प्लान का प्रभावी 28 दिनों का खर्च करीब ₹175 और ₹399 वाले प्लान का करीब ₹200 रह जाएगा।

कैसे चेक करें कि आपको ऑफर मिलेगा या नहीं?

सबसे पहले अपने मोबाइल में Airtel Thanks ऐप खोलें। इसके बाद प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में जाएं।

यहां ₹349 और ₹399 वाले प्लान पर नजर डालें। अगर आपके नंबर पर ऑफर उपलब्ध है, तो आपको '1+1 Recharge Free' का टैग दिखाई दे सकता है।

रिचार्ज करने से पहले ऑफर की शर्तें जरूर पढ़ें। अगर यह टैग नहीं दिखाई देता है, तो संभव है कि आपका नंबर इस ऑफर के लिए योग्य न हो।

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क्या Airtel ने ऑफर की पुष्टि की है?

फिलहाल Airtel ने इस ऑफर को लेकर कोई सार्वजनिक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह भी साफ नहीं है कि मुफ्त रिचार्ज वाउचर के रूप में मिलेगा या मौजूदा प्लान खत्म होने के बाद अपने आप एक्टिव होगा।

इससे पहले Jio ने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को अतिरिक्त महीने का फायदा वाउचर के जरिए दिया था। हालांकि, Airtel का ऑफर भी इसी तरीके से काम करेगा, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा।

इसलिए रिचार्ज करने से पहले अपने नंबर पर उपलब्ध ऑफर और उसकी शर्तों की जांच करना जरूरी है।