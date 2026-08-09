Airplane Mode सिर्फ फ्लाइट में नहीं आता काम, फोन में छिपे इस फीचर के हैं कई फायदे

Airplane Mode Benefits: स्मार्टफोन में Airplane Mode का ऑप्शन लगभग हर किसी ने देखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल फ्लाइट में सफर करते समय ही करते हैं। हालांकि, यह फीचर सिर्फ हवाई यात्रा के लिए नहीं है। रोजमर्रा में भी कई मौकों पर Airplane Mode आपके काम आ सकता है। फोन की बैटरी बचाने से लेकर बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन से छुटकारा पाने तक, इसके कई फायदे हैं।

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बैटरी तेजी से गिर रही है तो आ सकता है काम

जब Airplane Mode ऑन किया जाता है तो फोन का मोबाइल नेटवर्क, डेटा, Wi-Fi और Bluetooth बंद हो जाते हैं। इससे फोन को नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए लगातार पावर खर्च नहीं करनी पड़ती।

इसका सीधा असर बैटरी की खपत पर पड़ता है। अगर फोन की बैटरी कम बची है और आसपास चार्जिंग का कोई इंतजाम नहीं है, तो Airplane Mode बैटरी को ज्यादा देर तक बचाए रखने में मदद कर सकता है।

फोन चार्ज करते समय भी इस्तेमाल

Airplane Mode चार्जिंग के दौरान भी काम आ सकता है। इसे ऑन करने के बाद नेटवर्क से जुड़ी बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद हो जाती है। इससे फोन पर पड़ने वाला लोड कम होता है और चार्जिंग सामान्य के मुकाबले तेज हो सकती है। ऐसे में जब फोन को कम समय में ज्यादा चार्ज करना हो तो यह फीचर उपयोगी साबित हो सकता है।

कॉल और नोटिफिकेशन नहीं करेंगे परेशान

पढ़ाई या ऑफिस का जरूरी काम करते समय लगातार आने वाले कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन ध्यान भटका सकते हैं। Airplane Mode ऑन करने पर फोन नेटवर्क से कट जाता है और ये रुकावटें बंद हो जाती हैं।



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इससे बिना बार-बार फोन देखने के पढ़ाई, ऑफिस वर्क या किसी दूसरे जरूरी काम पर फोकस करना आसान हो सकता है।

कमजोर नेटवर्क में क्यों है फायदेमंद?

ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है, वहां फोन लगातार बेहतर सिग्नल खोजने की कोशिश करता रहता है। इस दौरान बैटरी ज्यादा खर्च हो सकती है।

अगर उस समय कॉल या इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो Airplane Mode ऑन किया जा सकता है। इससे फोन सिग्नल खोजना बंद कर देता है और बेवजह होने वाली बैटरी की खपत कम हो जाती है।

बच्चों को फोन देते समय भी उपयोगी

बच्चों को गेम खेलने या वीडियो देखने के लिए फोन देते समय भी Airplane Mode काम आ सकता है। इसे ऑन रखने पर बच्चे गलती से किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे और इंटरनेट से भी फोन का कनेक्शन कट जाएगा। इससे गलत ऑनलाइन कंटेंट खुलने और अनचाहे इन-ऐप खर्च से भी बचाव हो सकता है।

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प्राइवेसी के लिए भी कर सकते हैं इस्तेमाल

पब्लिक जगहों पर डेटा और ट्रैकिंग को लेकर चिंता हो तो Airplane Mode मददगार हो सकता है। इसे ऑन करने पर फोन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इससे लोकेशन और डेटा से जुड़ी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं।

नेटवर्क परेशान करे तो आजमाएं ये तरीका

फोन में अचानक नेटवर्क से जुड़ी परेशानी आ जाए तो कुछ देर Airplane Mode ऑन करके दोबारा ऑफ करना भी काम आ सकता है। ऐसा करने से नेटवर्क कनेक्शन रीफ्रेश होता है और कई बार कनेक्टिविटी से जुड़ी परेशानी अपने आप ठीक हो जाती है।