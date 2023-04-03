EV चार्जिंग स्टेशन ढूंढ़ने में नहीं होगी मुश्किल, 7 हजार से ज्यादा स्टेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च

scorecardresearch
NewsऑटोEV चार्जिंग स्टेशन ढूंढ़ने में नहीं होगी मुश्किल, 7 हजार से ज्यादा स्टेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2023 15:32 IST
देश में फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन पर सरकार का पूरा जोर है. आज केंद्र ने देश भर में EV की फास्ट चार्जिंग के लिए ₹7,432 नए स्टेशन लगाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME इंडिया स्कीम के फेज-2 के तहत तीनों PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के लिए 800 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।

मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहली किस्त के तौर पर तीनों OMCs इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को 560 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं। जारी की गई ये रकम प्रोजेक्ट के कुल आवंटन का 70% हिस्सा है।

EV Charging Station

मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन सभी फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का इंस्टॉलेशन मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।आपको बता दें कि फिलहाल देश में कुल 6,586 चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। बयान में कहा गया, 'इन 7,432 नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लगने से EV चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, इस बढ़ी हुई क्षमता का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स, 4-व्हीलर्स, LCV और मिनी बसों की चार्जिंग के लिए किया जाएगा।' इस कदम से देश में EV इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन के स्वच्छ ऑप्शन को चुनने का प्रोत्साहन मिलेगा।

 

